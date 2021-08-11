رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجي يستولي على مساحات جديدة من أرض الوقف الإسلامي.

وشدد رئيس وزراء فلسطين- في بيانه- على أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل مسًا خطيرًا بمعالم الحرم الشريف واعتداء على حرية العبادة فيه باعتباره مسجدًا خاصًا بالمسلمين فقط ولا يحق لغيرهم منازعتهم عليه.

وطالب أشتية المجتمع الدولي بالتحرك على نحو عاجل للتصدي لهذه الانتهاكات، ووقف العمل في الحرم داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن الحرم الشريف وضع على لائحة التراث العالمي.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطينى قال إن خصم إسرائيل 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة للفلسطينيين من عائدات الضرائب الشهر الماضى، بذريعة دفع السلطة أموالًا لأسر الشهداء والأسرى هو أمر غير شرعى وغير قانونى.

وطالب أشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطينى، أمس، إسرائيل بإعادة الأموال كاملة، مؤكدًا أن هذا الخصم يضع الفلسطينيين في موقف مالى صعب.

ودعا أشتية، المجتمع الدولى للتصدى لمحاولات النظام القضائى الإسرائيلى مساومة أصحاب الأرض الأصليين في القدس على ترك منازلهم، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.