الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على كوبرى جديد بالتجمع الخامس

فريال عبدالعزيز
فريال عبدالعزيز


قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم البطلة الأوليمبية المصرية فريال عبدالعزيز، الحاصلة على ميدالية ذهبية في الكاراتيه بأوليمبياد طوكيو 2020، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين، بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأوليمبياد عليها.

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السيسى يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على كوبرى جديد بالتجمع الخامس

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