الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء» تكشف سبب انقطاع التيار عن حضانات مستشفى الدمرداش

حضانات مستشفى الدمرداش
حضانات مستشفى الدمرداش

كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن السبب الرئيسي لانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الدمرداش.

وقال المصدر إن كابل قطع داخل المستشفى ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي، وأرسلت الشركة فريق الطوارئ إلى المستشفى الذي كشف سبب الانقطاع.

وأضاف أن إدارة المستشفى أبلغت الشركة  بأنها ستجري عملية الإصلاح اللازمة بمعرفتها، خاصة أن الشركة عملها ينتهي عند بوابة المستشفى وحرصا منها على المصلحة العامة عرضت التدخل وتغيير الكابل لكن إدارة المستشفى رفضت.

وكانت مصادر بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، قالت إنه حدث عطل فنى فى المستشفى أدى إلى فصل الكهرباء عن قسم الحضانات ما أدى إلى نقل جميع الأطفال من الحضانات بالمستشفى إلى المستشفيات المجاورة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية أن جامعة عين شمس بصدد إصدار بيان رسمي بعد قليل توضح من خلاله تفاصيل القصة وكيف تم توزيع الأطفال على المستشفيات المجاورة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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