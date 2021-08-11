الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يشارك فى اجتماع توفير الأراضى لتطوير الريف المصرى

إجتماع محافظ كفر
إجتماع محافظ كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، فى الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات برنامج تطوير الريف المصرى، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف الأراضي المخصصة لمشروعات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ.

وأشار محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك، وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية، بحضور ممثلين لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ومسئولي برنامج تطوير الريف بالوزارة.

تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة مبادرة " حياة كريمة " واستناداً لقرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجارى بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات توفير وتخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج.

وأضاف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع الاحداثيات بمعرفة أجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق بين الوحدات والجهات المنفذة للمشروع، لعدد من المواقع، وتم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الكبير الذي لعبته محافظة كفرالشيخ، والمحافظات، وفرق العمل التابعة لها خلال الأشهر الماضية، ونجاحهم في توفير أكثر من ٨٥% من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركزا إداريا في 20 محافظة.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراض زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط، والتى يتطلب إنشاؤها حدودًا ومساحات معينة، لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدميا وتنمويا ومن مشروعات النفع العام، ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أراضي اجتماع كفر الشيخ وزير السيسي

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وائل لطفي

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