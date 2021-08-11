الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ يشاركون فى فعاليات الجلسة العامة للانتخابات

شباب كفر الشيخ
شباب كفر الشيخ

شارك أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، فعاليات الجلسة العامة للانتخابات، نموذج وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نورالدين، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور يوسف الورداني، مساعد الوزير لتطوير القدرات الشباب، راندا البيطار، مدير عام برلماني الطلائع والشباب، التى شهدت عرضا تفصيليا للمواد الدستورية لباب الإدارة المحلية، واقتراح مشروع قانون يسمح بإجراء الانتخابات المحلية، ويمنح المجلس القدرة والكفاءة على تقديم الخدمات العامة ومساءلة المسئولين التنفيذيين في إطار الخطة التنموية للدولة المصرية .  

ناقش أعضاء نموذج المحاكاة، داخل ورش العمل أوجه التحديات الــ 6 التي تواجه عملية إصدار قانون جديد للإدارة المحلية واقتراح صياغات لمواد قانونية تتغلب على تلك التحديات، أولا: طبيعة النظام الانتخابي، هل سيجري بالنظام الفردي أو بنظام القوائم أو بالنظام المختلط.

ثانياً: تقسيم مستويات الإدارة المحلية وهل سيكتفي في القانون بالمستويات الثلاثة المنصوص عليها دستورياً. 

ثالثا: حجم العضوية الأمثل لضمان فاعلية المجالس المحلية، رابعاً: موقع المحافظ وكيف يتم شغله سواء بالتعيين أو بالإنتخاب، خامساً: أدوات الرقابة المتاحة أمام عضو المجلس والضوابط المنظمة لاستخدامها، خصوصاً الاستجوابات وسحب الثقة من رؤساء المستويات المحلية، سادساً: شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية، كيف يمكن ضمان كفاءة وصول ممثلي الشعب لعضوية تلك المجالس المحلية.

شباب انتخابات كفر الشيخ الرياضة محافظ

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فوضى الطب

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