الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع ممثلي قسم الرياضيات في 3 كليات

الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس

اجتمع الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، بممثلي قسم الرياضيات بكليات (البنات - التربية - العلوم)، في إطار جهود الجامعة لتكوين دوائر علمية تهدف إلى التعاون والتكامل والتواصل بين الأقسام العلمية المتشابهة بكليات الجامعة المختلفة.

وأكد محمود المتينى خلال اللقاء أن تعاون التخصصات العلمية المتشابهة أصبح ضرورة تفرضه التغيرات المتلاحقة التى يشهدها العالم، لذا كان من الضرورى الخروج بمناهج ورؤى جديدة يضعها أعضاء الدوائر العلمية بالأقسام المتشابهة من خلال تواصلهم وتعاونهم.

 

ودعا إلى عقد اجتماع على مستوى موسع يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات في الكليات الثلاث ، مؤكدا أن تعاون أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المتشابهة في البحث العلمى والنشر المشترك سينعكس إيجابيا على البحث العلمى ويجعله أكثر ثراء ويمنع التكرار، وأن الجامعة ستوفر لهم كل طرق الدعم.

 

من جانبه أكد عبد الفتاح سعود أن التصنيفات العالمية تعتد بالتخصص الواحد في الجامعة بصرف النظر عن الكليات، وبالتالى إنتاج الأقسام العلمية المتشابهة يؤثر على بعضها البعض في التصنيفات العالمية للتخصصات، وينعكس على تصنيف الجامعة ككل، ولذلك لابد من تكاتف وتعاون التخصصات المشتركة للارتقاء بموقع الجامعة في التصنيفات العالمية.

 

وطالب سعود بضرورة العمل على جعل أقسام الرياضيات جاذبة للطلاب الجدد، حيث تم عرض اقتراح من الحضور بتنظيم قوافل علمية لطلاب المدارس الثانوى، يقوم بها الأساتذة من الكليات المختلفة لتبسيط العلوم وتشجيع الطلاب علي الالتحاق بالدراسة بها، وقد لاقت الفكرة ترحيبا من قيادة الجامعة مع وعدهم بتسهيل الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم لتنفيذها مع ضرورة توعية الطلاب بفرص العمل المتاحة بسوق العمل لخريجى هذه الأقسام بناء على توجهات الدولة واحتياجاتها فى كل الوظائف.

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