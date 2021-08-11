تصادم أتوبيس ركاب وملاكى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حادثا مروريا منذ قليل بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة ملاكي دون إصابات تذكر.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الإسماعيلية الصحراوي باتجاه القاهرة أمام مدينة الشروق.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وتبين وقوعه بين سيارة ملاكي زرقاء اللون واتوبيس نقل ركاب ابيض ، بدون وقوع إصابات.

على الفور تم تحرير المحضر اللازم وجار إزالة آثار الحادث.

نصائح القيادة الأمنة

تعد رخصة القيادة مسؤولية كبيرة؛ إذ إن ما يفعله السائق خلف عجلة القيادة لا يؤثر عليه فقط بل يؤثر على حياة الآخرين أيضا، لذا نقدم للسائقين الجدد مجموعة من النصائح لقضاء وقت ممتع والبقاء في أمان عند قيادة السيارة.

١ - الالتزام بقواعد وقواعد المرور، إذ يجب على السائقين الجدد تعلم جميع قواعد المرور وفهمها ومتابعتها واستخدامها.

٢ - القيادة بسرعة معقولة، فالسرعة الزائدة من العوامل الرئيسية في الحوادث القاتلة بالأخص للسائقين الشباب؛ إذ إنه كلما زادت السرعة قل الوقت المتاح لإيقاف السيارة.

٣ - تفقد السيارة وصيانتها باستمرار، وهذا يقلل من الأعطال والحوادث المحتملة، لذا من المهم تفقد غيار الزيت العادي وضبطه، وفحص ضغط الهواء في الإطارات ودوران الإطارات، والتحقق من مستوى سائل الفرامل وسائل التبريد، وملء خزان الوقود قبل أن يقترب من الرمز "E".

٤ - ربط حزام الأمان الخاص بالسائق دائمًا، والتأكد من أن الركاب الآخرين في المركبة يضعون أحزمتهم أيضًا.

٥ - الانتباه على الطريق وعدم استخدام الهاتف أو تناول طعام أو تصفح قنوات الراديو أثناء القيادة؛ إذ إن الحوادث تحدث في ثوان ويمكن تجنبها بالمزيد من الانتباه.



٦ - التحقق من جميع المرايات للحصول على أفضل رؤية ممكنة أثناء القيادة، وضبط مكان مقعد السائق لضمان أكبر قدر من الراحة له.

٧ - تجنب القيادة في أوقات المرض أو عند الشعور بالنعاس؛ إذ إنّ هذا الأمر يزيد من فرصة حصول الحوادث.

٨ - متابعة الطقس دائما؛ إذ إن القيادة في ظل الأمطار الكثيفة والثلوج والرياح تصبح أصعب، ويفضل الابتعاد عن الطرقات في حال وجود ظروف مفاجئة مثل الفيضانات.

٩ - التأكد من وجود مستندات القيادة الهامة مثل رخصة القيادة ورخصة السيارة دائما قبل الخروج، بالإضافة الى وضع أدوات للحالات الطارئة تبقى في السيارة دائما.