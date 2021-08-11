الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لحظة عقد قران نيللى كريم ولاعب الاسكواش هشام عاشور (فيديو)

نيللي كريم
نيللي كريم

أقيم، مساء الأربعاء، عقد قران النجمة نيللي على لاعب الاسكواش هشام عاشور، بحضور المنتج جمال العدل الذي حضر كوكيل للعروسة.

نيللي كريم 

يقام عقد القران على أحد الشواطئ داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن وأصدقاء وأقارب نيللي كريم.

وأطلت نيللي كريم بفستان الزفاف باللون والأبيض وبرفقة زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور الذي ارتدى هو الآخر بدلة بيضاء اللون تتناسب مع أجواء عقد القران الذي يقام على ضفاف الساحل الشمالي في أجواء صيفية مبهجة.

 

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نيللي كريم  

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” مع خبر زفاف الفنانة نيللي كريم، معربين عن بالغ سعادتهم. 

كانت نيللي كريم قد قالت في تصريحات صحفية سابقة: "بالفعل أعيش قصة حب وسأعلن عن كافة تفاصيلها قريبا"، مضيفة "وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل وما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن".

أحدث أعمال الفنانة نيللي كريم الفنية

وانضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

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