انطلاق فعاليات المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية

انطلقت، اليوم، فعاليات المعسكر التثقيفي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف للأئمة والطلاب الوافدين والذي تستمر أعماله حتى السبت المقبل بالإسكندرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريح اليوم، إنه في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا، انطلق اليوم الأربعاء الفوج الأول المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للعام المالي 2021 - 2022.

المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية

وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ ، تحت عنوان (أهمية الحضارة والثقافة في بناء الشخصية)، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن برنامج المعسكر سيتضمن العديد من البرامج التدريبية التي تتعلق بالهجرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية وركائزها وأسسها التي تستند إلى الإسلام ومبادئه الكلية، والتي تمثل أرقى حالات التسامح والتعايش الإيجابي بين الأمم والشعوب برغم اختلاف الحضارات والثقافات والأديان والأجناس، والتي لا تزال قادرة على تحقيق العيش المشترك، وبيان مدى علاقة المسجد والسوق بالمواطنة وأركان الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته ومؤسساته .​

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شارك في فعاليات مؤتمر "دور الدين في دعم العيش المشترك" والذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.

المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية



وأكد وزير الأوقاف أن الحديث عن العيش المشترك حديث وطني وديني بامتياز، فاللقاء يجمع بين كل أشقاء وشركاء الوطن، بين الرجال والنساء، بين الواعظات والراهبات، بين الأئمة والقساوسة، مشيراً إلى أن الأصل هو العيش المشترك، وأن ما حدث من قبل بعض الجماعات المتطرفة عارض.

وتابع وزير الأوقاف: "عندما نقول هذا اللقاء وطني بامتياز، فهو أيضاً لقاء ديني بامتياز، فهو يجمع المنطلقين معًا، فمن ناحية الوطن هذا هو حق الوطن علينا، ومن ناحية الدين هذا هو الفهم الصحيح لسماحة الأديان، وأن الوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا، وهدفنا هو التحول بثقافة العيش المشترك، من ثقافة نخبة إلى ثقافة شعب، وثقافة مجتمع بأسره".