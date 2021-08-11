الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جنيفر أنيستون تعلن قطع علاقتها مع مَن لم يتلقوا التطعيم

جنيفر أنيستون
جنيفر أنيستون

أثرت جينيفر أنيستون نجمة مسلسل فريندز البارزة فيما سبق على ملايين النساء لقص شعرهن ليصبحن مثل راشيل في المسلسل، فكانت هي النجم المفضل المحبوب والأول لدى الجماهير، فهل يمكنها التأثير على ملايين أخرى من الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح في الوقت الحالي ودفعهم نحو تلقي اللقاح؟

وكشفت أنيستون التي يمتد تأثيرها إلى أجيال من المعجبين على مر العقود، الأسبوع الماضي أنها قطعت علاقتها مع  الأشخاص الذين لن رفضوا الحصول على لقاح مرض فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع "إنسايدر" قالت أنيستون لوسائل إعلام، لقد فقدت للتو عددًا قليلاً من الأشخاص الذين كنت أقابلهم أسبوعيا فبعضهم لم يتلقي التطعيم، والبعض الأخر رفضوا الإفصاح عن ما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا، وكان ذلك أمرًا مؤسفًا.

جنيفر تدين مَن يرفضون تلقي اللقاح 


أخبرت أنيستون فيما بعد متابعيها على إنستجرام البالغ عددهم 37.7 مليون شخص أن شخصًا واحدا غير محصن يمكن أن يصيبها بالعدوى على الرغم من تلقيحها.

أصاب بمرض طفيف لكنني لن أدخل إلى المستشفى ولن أموت، لكن يمكنني نقل الفيروس  لشخص آخر ليس لديه اللقاح وتعرضت صحته للخطر أو لديه حالة مرضية سابقة، وبالتالي أنا قد يعرض حياتهم للخطر، ولهذا السبب أشعر بالقلق علينا أن نهتم أكثر بخصوص الفيروس.

خبراء: تصريح جنيفر قد يكون له نتائج عكسية

وفقا لخبراء علم الإجتماع فإن إعلان أنيستون قد يكون له عواقب غير مقصودة، حيث أن تصريح كبير مثل هذا بخصوص الخوف من الفيروس وتجنب الأشخاص غير الملقحين، يمكن أن يكون له أثار عكسية حيث قد يؤدي ذلك إلى قطعهم عن حياتهم بدلاً من تشجيعهم على التطعيم، لاسيما وأن بعض الأشخاص يعانون من القلق المرضي الحاد ووسواس النظافة الشخصية وبالتالي قد يتجنبون الحياة.

فيروس كورونا جنيفر أنيستون أنيستون تحذر من كورونا هوليود وكورونا اخار النجوم

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