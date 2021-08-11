الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانية: الزيادة السكانية تقلل نصيب الفرد من الناتج القومي

النائبة ميرفت عبد
النائبة ميرفت عبد العظيم

دعت ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعقد لقاءات دورية بين الوزارات المعنية للحديث حول ما تم من إنجازات في ملف الزيادة السكانية، مؤكدةً أن ملف الزيادة السكانية ليس قاصرًا على وزارة بعينها أو مؤسسة أو هيئة، كما يعد المواطن حلقة أساسية في هذه القضية.

أشارت ميرفت، في بيان الأربعاء، إلى أن الزيادة السكانية تنعكس على المواطن قبل المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي، وتقلل أيضًا من نصيب الفرد من المشروعات القومية التي تتم على الأرض، فعلى الرغم من كم المشروعات القومية التي تتم خلال السنوات السبع الأخيرة؛ فإن الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود والإنجازات، مما يتطلب متابعة الخطة التي وضعتها الحكومة للوقوف على ما تم تنفيذه أو ما يحول دون المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشددت عضو النواب على ضرورة تضافر كل الجهود وعقد لقاءات دورية بين وزارات الصحة والتضامن والتعليم والتعليم العالي والشباب والأوقاف، وممثلين من باقي الوزارات؛ للوقوف على ما تم تنفيذه والإنجازات التي تمت في هذا الصدد، على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري نصف سنوي على الأقصى، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أمنًا قوميًّا ويجب وضع حلول لها.

عدد السكان التعليم العالي استراتيجية عضو مجلس النواب الزيادة السكانية المشروعات القومية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر النائبة ميرفت عبد العظيم

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