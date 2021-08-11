نيللي تخطف الأنظار.. ومصمم أزياء: اعتمدت الأسلوب الأوروبي الناعم

خطفت الفنانة نيللى كريم الأنظار فى حفل زفافها وعقد قرانها على لاعب الاسكواش، هشام عاشور، اليوم الأربعاء، فى إحدى قرى الساحل الشمالى، حيث انتشرت صورها بشكل واسع، عبر فضاء السوشيال ميديا.

نيللى كريم

إطلالة العروس نيللي كريم

تألقت نيللي كريم، فى حفل عقد قرانها بفستان لونه أوف وايت، بستايل السك، من مزين بالورود البارزة على الأكتاف، من تصميم مصممة الأزياء المصرية، ميسون يايا، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الناعمة، وجعلت شعرها مرفوعًا، وجزء منه منسديلًا، بلمسة من الفنان كريس، كما لم تتكلف فى وضع المكياج فجأ ناعمًا، بلمسة من خبير التجميل عبدالله الرفاعي.

نيللى كريم

إطلالة العريس هشام عاشور

وتألق العريس هشام، في حفل الزفاف، ببدلة أنيقة من اللون الأبيض، تناسب أجواء الشاطئ الذى يٌقام "الفرح" بالقرب منه، فى الساحل الشمالى.

نيللى كريم

مصمم أزياء: إطلالة نيللي ناعمة تناسب البحر

وعلق مصمم الأزياء، أحمد عبد الله، على إطلالة العروس نيللي كريم، قائلًا لـ"الدستور": إطلالتها جاءت ناعمة وسميبل تليق بها وبملامحها الهادئة، حيث ارتدت فستان أوف وايت ناعم، من خامة الدانتيل، مزين بالورود البارزة على الأكتاف.

نيللى كريم

كما وصف فستانها بالمثالي بالنسبة لأجواء البحر وحفل الزفاف النهاري، فى الساحل الشمالي، وأن الفستان جاء بأسلوب السك، المناسب لرشاقة نيللي كريم، مضيفًا أن نيللي كريم، جاء فستانها يشبه الـ ستايل الأوروبي، لنعومته وبساطته، الذي أبرز جمالها.

زيجات نيللي كريم

يذكر أنه سبق وأعلنت نيللي كريم قد أعلنت، في مارس الماضي، انفصالها عن خطيبها عمر إسلام، بعد الكثير من الجدل الذي أثير حولهما، وكانت نيللي كريم قد زوجت مرتين، الأولى في عمر الـ16، وأنجبت ابنيها "كريم"، و"يوسف"، ثم تزوجت بعدها من خبير التغذية هاني أبوالنجا، الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه الأبناؤ سيليا و كندة.