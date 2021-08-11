الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط في كفر الشيخ

التموين
التموين

شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ؛ لإنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة ١٢ فدانا. 

وقد وقع البروتوكول كل من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وصرح الدكتور علي المصيلحي بأن هذه النوعية من المشروعات إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يتم تنفيذه في محافظات أخري.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين إن كفر الشيخ ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال انشاء أسواق تجارية منظمة.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى أن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية حيث أنها تقع في إحدي المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها ما يقرب من ١٢ فدان تقريباً - أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.

ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه.

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