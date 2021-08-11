دقلو يؤكد استعداد السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان، مؤكدًا له استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد دقلو خلال اللقاء على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر، وأشار دقلو إلى أن اتفاقية جوبا لسلام السودان، أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية ، لافتًا إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانبه قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تنويرًا لدقلو حول اللقاءات التي أجراها مع المسئولين السودانيين، مشيرًا إلى أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية.

وأكد المدعي العام أن المحكمة تعتمد على السودان، لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه، وكشف خان عن زيارة فريق من المحكمة للسودان خلال الشهر المقبل، لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالبًا بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه.

خان يلتقي أعضاء مجلس السيادة

والتقى عضوا مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس والطاهر حجر ، بالقصر الجمهوري اليوم ، كل على حدة، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان الذي يزور السودان هذه الأيام.

وقال خان خلال اللقاء إنه مكلف، كمسئول بالمحكمة الجنائية الدولية ووفقًا للتفويض الممنوح له من مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور، وأضاف أن هناك مذكرات توقيف، ومن مسئوليته والمكتب الذي يقود، مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية هذه الأدلة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين سواء في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسئولية الجميع.

ولفت المدعي العام للمحكمة الجنائية، إلى أنه يسعى لتعاون أي شخص لديه معلومات حول الأحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف التي صدرت، بأن يتصل بمكتبه، مبينًا حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية، ومطالبًا بالالتزام، للمضي قدمًا في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها.