«كريم مصر» تقيم حفل التكريم السنوي لأكثر من 800 من كباتنها المتميزين

أقامت شركة كريم مصر، منصة الإنترنت الرائدة للخدمات التكنولوجية والنقل التشاركى، في إطار برامجها لدعم شركاء النجاح، حفلها السنوي لتكريم الكباتن الأكثر تميزا، وذلك بحضور إبراهيم مناع المدير الإقليمي لشركة كريم وهيثم عصام المدير العام لكريم مصر.

يأتي هذا الاحتفال انطلاقا من فلسفة كريم الراسخة بأن الكباتن هم شركاء النجاح، بالإضافة إلى خطة الشركة لدعمهم وتشجيعهم للقيام بعملهم بشكل أفضل، التي تشمل أيضا عددا من المفاجآت الجديدة على مدار الأسابيع القادمة، وذلك تقديرا للجهود المبذولة منهم لتقديم أفضل خدمة لعملاء كريم في مصر.

وقال إبراهيم مناع، المدير الإقليمي لشركة كريم، إن تكريم الكباتن ليس مجرد احتفال نلتقي فيه لمنحهم مزايا وحسب، وإنما هو تأكيد على فلسفة راسخة لدى الشركة بأن الكباتن من أهم عوامل نجاح الشركة والدافع الأساسى وراء إتاحة خدمات جديدة لعملائنا استنادا على أن شركة كريم تمتلك مجموعة من الكباتن القادرين على تحقيق أهداف الشركة والوفاء بمتطلبات العملاء

من جانبه، وجه هيثم عصام المدير التنفيذي لشركة كريم مصر، الشكر لكباتن كريم على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكدا على عزم كريم تقديم مزيد من الحوافز والمفاجآت السارة على مدار العام، للكباتن الأوفياء.

وأثنى عصام على جهود كباتن كريم المتميزين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ولاءهم للشركة وسعيهم لتلبية رغبات العملاء وتسهيل حياتهم من خلال الخدمات المتعددة على منصة كريم، هو رصيد دائم للشركة من النجاح والتقدم، خاصة وأن شركة كريم تهدف فى الأساس إلى تحقيق المعادلة الصعبة وهى ثقة عملائها بتقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية، وتسهيل حياة الكباتن وتحقيق الاستقرار المادى والمعنوى لهم، وتحقيق استراتيجية الشركة للنمو وريادة السوق.

وتضمن الحفل الذي أقيم تحت رعاية 5 رعاة هم شركة شيفرون مصر للزيوت، والبنك التجاري الدولي CIB، وغبور، وI-check لفحص وصيانة السيارات، وكلوريد للبطاريات، كلمات لفريق شركة كريم ورعاة الحفل، وفقرة ترفيهية أحياها المطرب الكبير هشام عباس، وحفل عشاء للحضور، وتكريم لعدد من الكباتن الأكثر تميزًا، كما قامت الشركة بتكريم الكابتنية زينب زكي التي قامت بأكبر عدد من الرحلات بين جميع القائدات الإناث في كريم وبلغ تصنيف الجودة الخاص بها 4.9 وتم منحها هاتف Infinix note 10 كهدية، بالإضافة إلى مسابقات سحب على جوائز

وقدمت كريم خلال الحفل هدايا لـ 20 كابتن متميزا تشمل قسائم بنزين بقيمة 1,000 جنيه، كما قدمت شركة شيفرون مصر للزيوت 27 هدية تشمل تغيير زيت 10,000، ومنظف دورة الوقود "تيكرون"، بالإضافة إلى اختيار 13 كابتن آخرين من مستخدمي زيوت كالتكس لمنحهم قسائم خصم إضافية من ضمنهم 3 هدايا لكبتنات كريم، وقدمت كلوريد للبطاريات قسائم مجانية لثلاثة كباتن، بالإضافة إلى ساعتين Casio وموبايل Oppo لثلاثة كباتن آخرين، كما قامت I-check الرائدة في مجال فحص وصيانة السيارات بتقديم هدايا لـ 5 كباتن.

وعلى هامش الاحتفال، أعلنت كريم مصر عن شراكتين جديدتين، مع كلًا من شركة كلورايد مصر للبطاريات وشركة شيفرون مصر للزيوت على أن تقوم الأولى بمنح جميع كباتن Careem فى كل من القاهرة والإسكندرية ثم باقي المدن خصم 30٪ على بطارياتها المتميزة Chloride Gold كبديل لبطارياتهم القديمة، وستقوم كالتكس بمنح الكباتن قسائم خصم بنسبة 15-20٪ على جميع منتجاتها.

الجدير بالذكر أن كريم قد أعلنت في وقت سابق على حوافز للكباتن في محافظة الإسكندرية على رحلات جو أوفر، حيث قامت بتخفيض نسبة العمولة المخصصة لها من إجمالي قيمة الرحلات التي يقوم بها كباتن كريم ضمن خدمة "جو أوفر" داخل محافظة الإسكندرية لتكون 18.95% بدلا من 24.15% (شاملة الضرائب) من قيمة كل رحلة، هذا ويمكن لكباتن خدمة Go الآن أن يستقبلوا رحلات لخدمة “جو أوفر” -بناء على طلبهم- لمنحهم مزيد من الفرص لتحقيق الأرباح من الرحلات وتعظيم استفادتهم من العمل من خلال تطبيق كريم.