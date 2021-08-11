بعد زيادة أسعارها.. أيهما أفضل الطماطم الصفراء أم الحمراء؟

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا جنونيًا خلال هذه الفترة، الأمر الذي يدفع البعض إلى شراء الطماطم الصفراء والتي أرخص في السعر مقارنة بالحمراء.

ويعتقد البعض أن الطماطم الصفراء أقل فائدة عن الحمراء، ففي التقرير التالي سلط موقع "healthybuilderz" الطبي الاختلافات بين النوعين.

تتميز الطماطم الحمراء والطماطم الصفراء بالعديد من الاختلافات الرئيسية، فعلى سبيل المثال، طعم الطماطم الحمراء أكثر حمضية من الطماطم الصفراء، التي تتميز بنكهة أكثر اعتدالًا وحلاوة قليلاً.

حمراء والصفراء.. أيهما أفضل؟

تعد الطماطم الحمراء أكثر حمضية من الطماطم الصفراء، وهذا يعني فقط أنها يمكن أن تؤدي إلى ارتداد الحمض أكثر، ومع ذلك فإن الطماطم الحمراء تقدم بالتأكيد الكثير من الامتيازات.

وعلى الرغم من أن الطماطم الصفراء تحتوي أيضًا على ألياف، إلا أن الطماطم الحمراء تحتوي على كمية أكبر قليلاً منها، وهذا يعني فقط أنه أفضل بكثير في طرد السموم من الأمعاء وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، حيث يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

تعتبر كل من الطماطم الحمراء والطماطم الصفراء من الأطعمة منخفضة الصوديوم، ومع ذلك يقول خبراء التغذية إن الطماطم الحمراء تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم - حيث تحتوي قطعة منها على 11 ملليجرامًا فقط من الصوديوم ، بينما تحتوي نظيرتها الصفراء على حوالي 49 ملليجرامًا منها.

بغض النظر عن اللون، تعد الطماطم من المصادر الرائعة لفيتامين C - وهو عنصر غذائي له خصائص مضادة للأكسدة تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك.

عنصر غذائي آخر موجود بكميات مذهلة في الطماطم الحمراء هو فيتامين أ، وهذا الفيتامين ضروري للحفاظ على بصرك في حالة مثالية، كما يحتوي فيتامين أ على خصائص مضادة للأكسدة.

ووفقًا لخبراء التغذية، فالطماطم الحمراء هي مصادر رائعة للليكوبين، فهو أحد أقوى مضادات الأكسدة على وجه الأرض، وقد ثبت علميًا أنه يساعد في محاربة السرطان.

في حين أنه من الصحيح أن كلا من الطماطم الحمراء والطماطم الصفراء تحتوي على الحديد ، إلا أن هناك قدرًا أكبر قليلاً من المعادن المذكورة في تلك الصفراء، وهذا يعني أنهم أفضل قليلاً في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

يقول خبراء التغذية إن كمية الزنك في الطماطم الصفراء هي ضعف الكمية الموجودة في الطماطم الحمراء، فالزنك معدن مهم في الحفاظ على قوة جهاز المناعة.