مع بدء التسجيل لامتحانات القدرات 2021.. كيف تستطيع تحصيل أعلى الدرجات؟

افتتحت وزارة التعليم العالي، موقعها الإلكتروني للتسجيل باختبارات القدرات 2021، السبت الماضي، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 19 أغسطس 2021، حيث يشترط الالتحاق بها واجتياز اختبارات القدرات، بحسب الجدول الزمني المقرر لانعقادها.

وقبل البدء فى امتحانات القدرات، نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من النصائح الهامة، للحصول على أعلى الدرجات، بحسب موقع "wikihow".

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

ابدأ بتسجيل اسمك وبيانات والكليات التى تريد التخصص بها، من خلال موقع تسجيل اختبارات القدرات عبر www.tansik.egypt.gov .

الاستعانة بمعلمك

تدرب على اختبارات القدرات، من خلال الاستعانة بمعلمك لمعرفة كيفية أداء الامتحان وتحصيل أكبر الدرجات.

البحث عبر الإنترنت

قم بالبحث عبر الإنترنت عن بعض الاختبارات السابقة واطبعها، لاستكشاف أكبر قدر المعلومات التي قد تساعدك في اجتياز الامتحانات، ومع الاطلاع على الامتحانات السابقة، ستكتشف نقاط ضعفك قبل أن تواجهها فى لجنة الامتحان.

مذاكرة كل شيء

احرص على مذاكر كل شيء، سواء قديمًا وجديدًا، إذا رغبت في التفوق، لمنح نفسك أكبر قدر من المعلومات الهامة قبل أداء الامتحان.

امنح نفسك قسطًا من الراحة

امنح نفسك فترات راحة أثناء المذاكرة، فاحرص على إعطاء نفسك على قدر من الراحة على سبيل المثال ما بين 5-10 دقائق من الراحة بعد كل 30 دقيقة من المذاكرة، حتى لا يكون ذهنك مثقلًا أثناء المذاكرة.

تناول طعامًا صحيًا

احرص على تناول طعام صحي قبل أداء الامتحان، لأن الشعور بالجوع أثناء الامتحان سيقوم بتشتيت ذهنك، ويمكن أن يؤثر هذا عليك، كما يُنصح بتناول الطعام قبل الامتحان مباشرة، لأن بعض أنواع الأطعمة يمكن أن تسبب لك التعب، لهذا تناول طعام غني بالبروتين قبل أن موعد اختبارك.

النوم الكافي أمرًا ضروريًا

اهتم بأخذ قسط وافٍ من النوم، حتى لا تفقد تركيزك عند أداء امتحان القدرات، الذي يعتمد بشكل كبير على التركيز والفهم، لهذا احرص على الذهاب للفراش مبكرًا في الليلة السابقة للامتحان بدلًا من السهر في هذه الليلة.

لاتنسى أدواتك

احرص على ألا تنسى اى من أدواتك، عند الذهاب إلى الاختبار، فيجب أن تكن في حقيبتك الحاسبة الآلية وأقلامك الحبر وأقلامك الرصاص وكافة الأدوات التي يمكن أن تحتاجها فى الامتحان.

شرب الماء باستمرار

كما عليك شرب الماء باستمرار، فيمكن أن تشعر بالتشتت ولن تتمكن من التفكير بأى شيء جيد إذا شعرت بالجفاف أثناء الاختبار، لهذا احرص على أخذ معك زجاجة ماء أثناء الاختبار أيضًا.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية

كما يجب على الطالب، الالتزام بتنفيذ توصيات الأعلى للجامعات، بشأن مواجهة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة، والحرص على اتباع التباعد الجسدي بين الطلاب وبعضهم.

الحفاظ على تركيزك فى الامتحان

يجب أن تحافظ على تركيزك طوال فترة الامتحان، ويمكنك الإجابة على الأسئلة التى تعرفها جيدًا أول، ثم بعدها قم بحل الأسئلة الأخرى الأكثر صعوبة، حتى تتجنب ضياع الوقت.

مدة الاختبار وعدد الأسئلة

تعد مدة امتحان القدرات ساعة ونصف حتى نهاية اللجنة، ويتضمن الاختبار 25 سؤالا، على أن تكون الأسئلة على هيئة صواب وخطأ أو اختيار من متعدد، كما أن الحد الأدنى للنجاح 60 % في جميع الاختبارات.