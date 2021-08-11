الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. تعرف على مديري المراكز والوحدات بجامعة بنى سويف

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بتجديد التعين والقيام بالأعمال لعدد من أعضاء هيئة التدريس للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حتى 31 يوليو 2022.

وتضمنت القرارات تجديد قيام الدكتور خالد عباس الأستاذ بكلية الطب البيطري بأعمال مركز التعليم المدمج، والدكتور أحمد معاذ المدرس بكلية الهندسة بأعمال مدير إدارة وحدة السيارات.

كما تضمنت القرارات قيام الدكتور هشام عبد العزيز أحمد الأستاذ بكلية الآداب بأعمال مدير مركز اللغات والترجمة، والدكتورة رحاب فايز الأستاذ بكلية الآداب بالإشراف على مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي، والدكتور جمال عبد المطلب الأستاذ المساعد بكلية الآداب بأعمال مدير مركز تنمية الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدكتور أحمد فاروق المدرس بكلية التجارة بأعمال مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة، والدكتور ناجى محمود محمد المدرس بكلية التربية الرياضية بأعمال مدير مركز جامعة بنى سويف للطباعة والنشر.

وشملت قرارات رئيس جامعة بنى سويف قيام الدكتور عبد الرحيم حسين عبد العظيم الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري بأعمال مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عبد الحميد محمد عبد الحميد المدرس بكلية الهندسة بأعمال مدير وحدة الاستشارات والدعم الهندسي والتكنولوجي.

كما شملت القرارات قيام الدكتور رمضان على حسن الأستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال مدير مركز القياس والتقويم، والدكتورة مها أحمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الآداب بأعمال المنسق العام للمجلات العلمية، ، والدكتور حسن أحمد محمد المدرس بكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بأعمال مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والدكتور أيمن فتوح غنيم الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بأعمال المدير التنفيذي لإدارة الوافدين.
 

وفى سياق آخر.. صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن جناح الجامعة بمعرض إديوجيت 2021، شهد لليوم الثالث علي التوالي، توافد أعداد كبيرة من الطلاب والزائرين  للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، كما قام عدد من رؤساء الجامعات، وكبار رجال التعليم وسفراء بعض الدول وقيادات الجامعة بزيارة جناح الجامعة في المعرض.

بني سويف رئيس جامعة بني سويف كلية الطب أعضاء هيئة التدريس ضمان الجودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب عدد من نزلاء سجن العقرب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

الرئيس السيسى يطلع على التصميمات الهندسية لساحة الشعب والنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية

محلل اقتصادي: معدلات التضخم مازالت ضمن النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به

الأسباب الـ5.. لماذا تفضل حماس الهجوم على إسرائيل من الجبهة الشمالية؟