بالأسماء.. تعرف على مديري المراكز والوحدات بجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بتجديد التعين والقيام بالأعمال لعدد من أعضاء هيئة التدريس للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حتى 31 يوليو 2022.

وتضمنت القرارات تجديد قيام الدكتور خالد عباس الأستاذ بكلية الطب البيطري بأعمال مركز التعليم المدمج، والدكتور أحمد معاذ المدرس بكلية الهندسة بأعمال مدير إدارة وحدة السيارات.

كما تضمنت القرارات قيام الدكتور هشام عبد العزيز أحمد الأستاذ بكلية الآداب بأعمال مدير مركز اللغات والترجمة، والدكتورة رحاب فايز الأستاذ بكلية الآداب بالإشراف على مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي، والدكتور جمال عبد المطلب الأستاذ المساعد بكلية الآداب بأعمال مدير مركز تنمية الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدكتور أحمد فاروق المدرس بكلية التجارة بأعمال مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة، والدكتور ناجى محمود محمد المدرس بكلية التربية الرياضية بأعمال مدير مركز جامعة بنى سويف للطباعة والنشر.

وشملت قرارات رئيس جامعة بنى سويف قيام الدكتور عبد الرحيم حسين عبد العظيم الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري بأعمال مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عبد الحميد محمد عبد الحميد المدرس بكلية الهندسة بأعمال مدير وحدة الاستشارات والدعم الهندسي والتكنولوجي.

كما شملت القرارات قيام الدكتور رمضان على حسن الأستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال مدير مركز القياس والتقويم، والدكتورة مها أحمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الآداب بأعمال المنسق العام للمجلات العلمية، ، والدكتور حسن أحمد محمد المدرس بكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بأعمال مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والدكتور أيمن فتوح غنيم الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بأعمال المدير التنفيذي لإدارة الوافدين.



وفى سياق آخر.. صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن جناح الجامعة بمعرض إديوجيت 2021، شهد لليوم الثالث علي التوالي، توافد أعداد كبيرة من الطلاب والزائرين للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، كما قام عدد من رؤساء الجامعات، وكبار رجال التعليم وسفراء بعض الدول وقيادات الجامعة بزيارة جناح الجامعة في المعرض.