بلقيس لـ«الدستور»: أنا سينجل وأتمنى عمل دويتو مع شيرين وتامر حسنى (فيديو)

كشفت المطربة اليمنيّة بلقيس عن أن هناك عددا من المطربين الذين تتمني أن تقوم بعمل دويتو معهم، مؤكدة أن المطرب تامر حسني وشيرين عبدالوهاب على رأس هذه القائمة حيث تجمعها بهما صداقة قوية: " شيرين حرصت على حضور فرحي".

أضافت بلقيس، لـ"الدستور"، أنها الآن منفصلة عن زوجها بشكل نهائي قائلة: "أنا سينجل".

أما عن حفلها الغنائي في دار الأوبرا، قالت بلقيس إنها تعتبر دار الأوبرا بيتها الذي بدأت فيه مشوارها الغنائي منذ سنوات طويلة، مشيرة الي أنها تستعد لتقديم عدد من الأغنيات السينجل خلال الفترة المقبلة من بينها أغنية مع عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وهو فريق مصري بامتياز.

ويأتي حفل بلقيس في الأوبرا في إطار عروض الدار الصيفية، التي تستضيف نخبة من الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث تقيم الحفل برفقة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه في الثامنة من مساء غد على مسرح النافورة.

ويتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمالها الخاصة منها ياخي، ظبي اليمن، ان يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، وهمت بظبي- بيذكر بالخريف بمشاركة ميشيل فاضل إلى جانب مختارات من اشهر اعمال الموسيقى العربية منها جبار، سهر الليالي، البنت الشلبية وغيرها.