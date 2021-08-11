الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: استهداف أبراج الطاقة يؤثر على ساعات التجهيز

أبراج الطاقة العراق
أبراج الطاقة العراق

قال رئيس قسم مركز سيطرة بغداد للكهرباء أحمد محسن، اليوم الأربعاء، إن العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة تؤثر على ساعات التجهيز اليومية البالغة 12 ساعة، حيث تتغير بسببها لأربع ساعات قطعًا مقابل ساعتين تجهيز أو 5 قطع مقابل ساعة تجهيز.

وأضاف محسن في تصريح صحفي أن "محافظة بغداد تأثرت بفعل الهجمات الأخيرة التي استهدفت خطوط 123 وخطوط 400 وتمت معالجة الموقف، وأيضًا حدث خلل فني تمت معالجته خلال ساعتين".

وتابع أن جهود الوزارة تعالج الموقف والأخطاء في نفس يوم الاستهداف وتعيد ساعات التجهيز لسابق عهدها، مؤكدًا أن "فرق الوزارة في حالة إنذار تام طوال 24 ساعة يوميًا لمعالجة كل الحالات".

وفي سياق نفسه، أعلنت السلطات العراقية أمس عن تعرض خطوط الكهرباء بين كركوك وبيجي، لعمل تخريبي؛ ما تسبب بسقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.

وذكرت شركة الكهرباء الشمالية ـ في بيان أمس الثلاثاء ـ أن عمليات استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء تزيد وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن "الخط الناقل كركوك - بيجي تعرض إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط (٧) أبراج وحدوث أضرار وخروج الخط عن الخدمة"، مضيفة أنه يتم بذل قصارى الجهود لإعادة الخطوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشمالية.

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وائل لطفي

فوضى الطب

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