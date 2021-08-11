جهود مكثفة من إدارة تكنولوجيا المعلومات بالداخلية لفك لغز المنشورات المثيرة للجدل

نجح رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية في كشف لغز عدد من المنشورات التي أثارت جدلا واسعا بين المواطنين في عدة محافظات تفيد بحالات اختفاء لأشخاص سيدات ورجال وفتيات وأطفال.

ونجح رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية في رصد تلك المنشورات والتعامل معها على الفور عقب جمع كافة المعلومات اللازمة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتوضيح الأمور واتخاذ اللازم.

مواطن يختفي بسبب خلافات زوجية

وكشف رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان (اختفاء مواطن بحي الحدائق فى ظروف غامضة) بشأن تغيب (أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة).

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداولة فى هذا الصدد، حيث سبق وأن توجهت زوجة المتغيب لقسم شرطة حدائق القبة وأفادت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب خلافات عائلية بينهما، قام على إثرها بجمع متعلقاته وترك منزل الزوجية ولم يعد حتى الآن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فتاة مختفية بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن تغيب فتاة بالقاهرة.

قالت الداخلية في بيان صادر اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن منشور يتضمن غياب (طالبة في حلوان بالقاهرة) عن منزل أسرتها» .

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى والد الفتاة (عامل)، وبسؤاله أقر بعودة نجلته للمنزل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في غيابها».

وتابعت: «وبسؤال الفتاة أقرت بمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب سوء معاملة والدها لها، وقيامها بترك المنزل والعودة مرة أخرى بمحض إرداتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

دفن طفلة حية بكفر الشيخ

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن العثور على جثة لأحد الأطفال تم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض بكفر الشيخ، وضبط مروج الشائعة.

قالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الثلاثاء : «فى إطار جهود أجهزة الوزارة للكشف عن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) عن خبر يتضمن العثور على جثة لأحد الأطفال كانت مختفية منذ (9) أعوام وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض كائنة بمنطقة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين».

وأضافت: «بالفحص، تبين عدم صحة ما تم نشره، وتبين عدم تحرير ثمة محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة.. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول- جهاز تابلت)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».



اختفاء فتاة سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، متضمنًا صورة لفتاة متغيبة - مقيمة بمحافظة سوهاج، ومرفق بالمنشور بيانات شقيقها.

بإجراء التحريات تبين حضور (ربة منزل) إلى قسم شرطة الجيزة، وبصحبتها (الفتاة المتغيبة - من ذوى الهمم)، وقررت بعثورها على الفتاة حال استقلالها أحد القطارات من بنى سويف اتجاه الجيزة، وأخبرتها أنها قامت بترك مسكن أهليتها بمحافظة سوهاج لسوء معاملة زوجة والدها لها.

على الفور تم التواصل مع شقيقها، حيث قرر بأن شقيقته قامت بترك مسكن أهليتها ولم يتهم أحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.