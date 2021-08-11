محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل دعم المشروعات

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار فى إطار جهود المحافظة لدعم المشروعات الاستثمارية داخل المحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل دعم المشروعات الاستثمارية فى المحافظة وتشجيع المشروعات الجديدة وحل مشاكل بعض المشروعات العاملة بالفعل تم خلال اللقاء ايضا مناقشة طرح فرصة استثمارية لإنشاء اوت ليت فى مدينة شرم الشيخ فى ضوء تطبيق برنامج استرداد الضريبة ( tax free ) بمدينة شرم الشيخ لتشجيع سياحة التسوق، بحضور اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

وفي سياق آخر أجرى محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة زيارة الى صندوق التنمية الحضرية ( تطوير العشوائيات سابقاً) والتقى المهندس خالد صديق المدير التنفيذي للصندوق، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة بالمحافظة، والمعنيين من الصندوق والمحافظة.

تم خلال اللقاء مناقشة قيام الصندوق بالبدء في إجراءات تطوير الحي الأول بابو زنيمة، وحي السلام بمدينة أبو رديس بالبنية التحتية الكاملة وذلك في إطار تطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم التنسيق لإجراء زيارة من قبل المهندس خالد صديق المدير التنفيذي للصندوق والمعنيين في هذا الشأن لمنطقتي الحي الاول بابو زنيمة والسلام ابو رديس في الفترة الوجيزة القادمة تمهيداً للبدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة .

وتم خلال اللقاء أيضاً مناقشة المشروعات التي تمت بمدن المحافظة في سياق التطوير الذي تم وفقاً للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، ومناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها نحو تطوير التجمعات البدوية بمدينة طابا، ببناء منازل بديلة آمنة للمواطنين المقيمين بتلك المناطق البدوية.

وتشهد محافظة جنوب سيناء اهتماما بالغة بالمناطق السياحية حيث استقبلت خلال اليومين الماضيين وفدين سياحيين قادمين من روسيا وسط أجواء احتفالية مبهجة وإجراءات احترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.