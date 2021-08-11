تفاصيل حملة «ستات من مصر» بعنوان العمر مجرد رقم للمرأة الطموحة

أعلنت مبادرة "ستات من مصر" إطلاق حملة تحت عنوان " العمر مجرد رقم" للسيدات وذلك للتشجيع على ممارسة كافة الأنشطة التى اعتادت عليها المرأة حتى في حالة وصول عمرها لبعد الخمسين، فلا أحد يمنعها من المواصلة والالتزام بطموحها وشغفها في التعلم، مهما وصلت من عمر فالعمر مجرد رقم.

وتهدف الحملة إلى إعادة تعريف النصف الثاني من الحياة وإثبات أن النجاح ليس له حدود عمرية، وتدعو الحملة سيدات مصر اللاتي يعتقدن أن التقدم في السن لا يرتبط فقط بكونها أكثر حكمة، بل بكونها أكثر قوة وأكثر جرأة وإلهامًا.

ودعت المبادرة من خلال صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" السيدات اللاتي يرغبن في المشاركة بضرورة التقديم لإبراز قصص رائدات وسيدات الأعمال والمُؤسسات والقائدات والمبدعات والرياضيات، وغيرهن من أصبحن جزء من حركة أو شركة أو منظمة مؤثرة في المجتمع بشكل إيجابي، ولازلن يحققن نجاحًا بعد الخمسين في حياتهن العملية أو الشخصية.

قصة نجاح جوليا تشايلد

وفي هذه السطور نذكر مثال لذلك وهي قصة نجاح جوليا تشايلد فهي طاهية اشتهرت بشغفها الدائم بكل ما يتعلق بالأطباق الفرنسية.

وترجع شهرتها إلى دراسة كل ما يتعلق بالمأكولات الفرنسية مما جعلها تصدر كتاب ضخم يشمل كافة الوصفات والنصائح الخاصة بالمطبخ الفرنسي، حيث حقق الكتاب نجاح كبير في عمرها الـ 53 فلم تتوقف عن الشغف طوال حياتها والتطور في المهنة التى تعشقها، مما جعل الكثير من شبكات التلفزيون تتهافت لعقد اللقاءات الحوارية معها، حتى أصبحت واحدة من أهم الوجوه الأمريكية في التلفزيون.

وهناك الكثير من الناجحات من أثبتن أن العمر مجرد رقم واستطعن النجاح في التخصص الخاص بهن، وكل هذا يشجع غيرهن من السيدات على الاستمرار والرغبة في التقدم والتطور طوال الوقت والعمل على إثبات أنفسهن.