«فاروس»: ارتفاع أسعار النفط عالميا واستقرار اليوريا في مصر

كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن انخفاض أسعار النفط بنسبة 2% إلى أقل مستوياتها في ثلاث أسابيع، لتواصل تسجيل خسائر كبيرة منذ الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي، ومخاوف فرض قيود جديدة في قارة آسيا لمواجهة سلالات كورونا، خاصة في دولة الصين، وهو الأمر الذي قد يبطئ من تعافي الطلب على النفط عالميًا. وتتداول عقود برنت الآجلة عند 69.84 دولار للبرميل، بينما وصل سعر عقود نفط (WTI) إلى 67.42 دولار للبرميل. سجل متوسط سعر برميل خام برنت 66.7 دولار منذ بداية العام.

فيما استقر مؤشر أسعار اليوريا (البحر الأسود) على أساس أسبوعي. ويبلغ سعر الطن حاليًا 455 دولار. ويزيد هذا المستوى عن متوسط الأسعار المسجل منذ بداية العام عند 353 دولار، وعن متوسط الربع الثاني المسجل عند 349 دولار، وعن متوسط الأسعار منذ بداية الربع المسجل عند 445 دولار.

واستقر أيضًا مؤشر أسعار اليوريا في مصر على أساس أسبوعي، ويقف حاليًا عند 472 دولار للطن. ويتخطى المستوى الحالي متوسط سعر الطن المسجل منذ بداية العام عند 392 دولار، ومتوسط أسعار الربع الثاني المسجل عند 388 دولار، ويعادل متوسط الأسعار منذ بداية الربع.

وارتفعت أسعار البولي إيثيلين العالي الكثافة بنسبة 1% على أساس أسبوعي إلى 1,180 دولار للطن. ويقل هذا المستوى عن متوسط الأسعار المسجل منذ بداية العام عند 1,223 دولار ومتوسط أسعار الربع الثاني المسجل عند 1,247 دولار، ولكنه يزيد عن متوسط الأسعار المسجل منذ بداية الربع عند 1,154 دولار.

وانخفض فرق السعر بين الديزل والمازوت بنسبة 7% على أساس أسبوعي إلى 193 دولار. ويزيد هذا المستوى عن متوسط الأسعار المسجل منذ بداية العام عند 175 دولار، ومتوسط أسعار الربع الثاني المسجل عند 185 دولار، ولكنه يقل عن متوسط الأسعار المسجل منذ بداية الربع عند 202 دولار.

وما يزال سعر طن الصودا الكاوية مستقرًا على أساس أسبوعي عند 391 دولار، مرتفعًا بنسبة 25.7% عن متوسط السعر منذ بداية العام المسجل عند 311 دولار، وبنسبة 18.7% عن متوسط السعر منذ بداية الربع المسجل عند 329 دولار، وبنسبة 0.8% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية الربع عند 388 دولار.

واستقر أيضًا سعر طن البولي بروبلين على أساس أسبوعي عند 1,250 دولار، لتنخفض بواقع 4% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 1,307 دولار، وترتفع بواقع 14% عن متوسط السعر في الربع الرابع 2020 المسجل عند 1,096 دولار.