العروسة.. الصور الأولى من استعدادات نيللى كريم لحفل زفافها

تستعد الفنانة نيللي كريم لحفل زفافها المفترض أن يقام اليوم الأربعاء، وذلك بعد تأجيله مؤخرًا بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ومن المفترض أن يقام حفل الزفاف الليلة في مكان سهر في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، وتم دعوة عدد محدود جدا من الأصدقاء.

وأعلنت نيللي كريم مؤخرا عن أنها ستعقد قرانها على لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور، دون إقامة حفل زفاف.

وكشفت بعض المواقع عن فارق العمر بين هشام عاشور ونيللي كريم، إذ أنه يصغرها بـ8 سنوات، بينما ولدت هي في عام 1974.

وانتهت الفنانة نيللي كريم من تجهيزات عرسها وارتدت فستانها الأنيق، فيما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنيللي كريم مع إحدى صديقاتها وهي بفستان الزفاف الأبيض بخامة الدانتيل ووردة كبيرة على كتف واحد، وطرحة طويلة، بينما كانت هناك بعض الصور قبل ارتداء الفستان نفسه وهي تقوم بعمل "ميك أب" الخاص بها".

نيللي كريم وصديقتها

وانضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

نيللي كريم

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.