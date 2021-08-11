إصابة 11 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

أصيب 11 شخصًا بينهم 4 أطفال، في حادث انقلاب سيارة "أجرة" على الطريق الصحراوي بمحافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي، مما أدى إلى إصابة كلٍ من "مختار. ج. ش" 22 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم، و"إبراهيم. م. س" 20 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم و"عماد. ر. ع" 21 عاما، مصاب بكدمات متفرقة، و"أسامة. ع" 21 عامًا، بكدمات بالجسم، و"هيلانه. ع. ق" 15 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"هانى. ش. ف" 22 عامًا، مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و"إسماعيل. ح. إ" 24 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد. ح. ح" 7 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد. ح. ح" 12 عاما مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، و"حسن. ح. ح" 14 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين. ع. ق" 30 عاما مصاب باشتباه كسر بالفقرات.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام والجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.