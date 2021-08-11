الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس الوزراء ينفى اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومى

بنك الاستثمار القومى
بنك الاستثمار القومى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي، تواصل المركز مع بنك الاستثمار القومي، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي،  مُشددًا على أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسئولة عن إعادة الهيكلة تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية، والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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