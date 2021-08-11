محافظ الغربية: توحيد ألوان جميع المباني بالقرى ضمن «حياة كريمة»

وجه طارق رحمي محافظ الغربية، منسقي القرى بمبادرة "حياة كريمة" بدهان كافة المباني المحيطة بالمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وكافة المنشآت وتوحيد لون الطلاء لإضافة اللمسة الجمالية على كافة قرى المبادرة.

وأكد المحافظ، أن العمل جار بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رفع كفاءة المدارس بالقرى جنبًا إلى جنب مع إنشاء مدارس جديدة، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على إطلاقه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ستحقق للأجيال الحالية والقادمة كل متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ.

وأوضح المحافظ وجود كوادر شبابية بفريق المبادرة بالغربية، تستطيع المحافظة الاعتماد عليهم لخلق حالة من الدعم الكامل لتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

فيما أوضحت زينب سامي، منسق المبادرة بالغربية، ان المبادرة أوشكت علي إنهاء اعمال قريتي تفهما العزب ونهطاي، من أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والذي يتكون من لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي).

وكذلك تطوير مركز شباب القريتين ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء المجمع الزراعي، أعمال تأهيل ترعة الصاري بتفهنا، إدخال الغاز الطبيعي وأعمال تركيب ٤٨ كابينة و ٢٠٠٠ صندوق للتليفونات لكل قرية، موضحة انه تم إزالة كافة التداخلات بين المصالح الحكومية وتوحيد الجهود من أجل إنجاح كافة المشروعات داخل القرية، والتي ستكون هي وقرية نهطاي أول قريتين يتم الانتهاء منهما ضمن ال ٥٤ قرية داخل مركز زفتى .

كما أوضح سامي، خطة المحافظة في تنفيذ ١٠٨٨ مشروع بتكلفة ٣ مليار جنيه داخل ٥٤ قرية و ٨٨ تابع بمركز زفتى، وأن جميع القرى ستحظى بالتطوير ولكن هناك توقيتات للعمل في كل قرية، وسيشعر أهالي زفتى بمدى التغيير عقب الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات، وستكون قريتي نهطاي وتفهنا العزب أوائل القرى التي سيتم الانتهاء منها خلال ٤ أشهر.