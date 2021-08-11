بدء التجارب البشرية للقاح كورونا الإسباني

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السماح ببدء التجارب البشرية للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والمطور في إسبانيا.

وأوضح سانشيز- في مؤتمر صحفي، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- أن وكالة الأدوية والمنتجات الصحية الإسبانية قد صرحت ببدء التجارب الإكلينيكية للقاح الذي أنتجته شركة "هيبرا" الإسبانية على البشر.

يُذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في إسبانيا منذ بداية تفشي الوباء تخطى 4 ملايين و600 ألف حالة، فيما تخطت الوفيات 82 ألف حالة.