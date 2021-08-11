الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء التجارب البشرية للقاح كورونا الإسباني

لقاح كورونا الإسباني
لقاح كورونا الإسباني

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السماح ببدء التجارب البشرية للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والمطور في إسبانيا.

وأوضح سانشيز- في مؤتمر صحفي، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- أن وكالة الأدوية والمنتجات الصحية الإسبانية قد صرحت ببدء التجارب الإكلينيكية للقاح الذي أنتجته شركة "هيبرا" الإسبانية على البشر.

يُذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في إسبانيا منذ بداية تفشي الوباء تخطى 4 ملايين و600 ألف حالة، فيما تخطت الوفيات 82 ألف حالة.

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فوضى الطب

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