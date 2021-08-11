الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حقيقة تأثير لقاحات كورونا على خصوبة المرأة والتسبب في الإجهاض

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

انتشرت بعض المعلومات الخاطئة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه المعلومات أن لقاحات كورونا تؤثر على خصوبة المرأة وتعرضها للإجهاض بصورة كبيرة.

وفي هذه السطور ووفقًا لموقع health online نوضح حقيقة هذه المعلومات ومدى صحتها.

أصبح الأطباء الآن أكثر حذرًا فيما يخص تداول أي معلومات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة فيما يخص المرأة الحامل، وفي بداية ظهور اللقاحات أوصت الأطباء بعدم حصول المرأة الحامل على اللقاح ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح الأطباء يوصون بضرورة تناول اللقاح للمرأة خلال فترة الحمل، لا يوجد خطر على المرأة الحامل حيث إن الإصابة بكوفيد هي أشد خطرًا في حالة إصابة المرأة بها خلال الحمل.

ومن بين هذه الدراسات الخاصة بالمرأة الحامل دراسة تقول أن اللقاح يتراكم على المبيض هذا ليس صحيح فظهرت هذه النظرية بناء على قراءة خاطئة لدراسة يابانية، حيث تضمنت إعطاء فئران جرعة من اللقاح أعلى بكثير من تلك المعطاة للإنسان، حيث أظهرت النتائج أن 0.1 %فقط من الجرعة الكلية تراكمت على مبيض الحيوانات بعد 48 ساعة من عملية الحقن، وهي نسبة لا تذكر بالنسبة لهم.

ووفقًا للموقع تم تلقي بلاغات بالفعل عن حالات إجهاض في قواعد البيانات ولكن هذا لا يعني أن جرعة اللقاح هي السبب في حدوثها، خلصت دراسة إلى بيانات تظهر أن معدل الإجهاض بين النساء اللواتي حصلن على اللقاح كان يتماشى مع المعدل المتوقع في عموم السكان - 12.5 في المئة.

وتقول فيكتوريا مايل، أخصائية المناعة الإنجابية في إمبريال كوليدج لندن، إن أنظمة الإبلاغ هذه فعالة جدا لرصد الآثار الجانبية للقاح، والتي تكون نادرة في العادة بين السكان، والتي بناء عليها ربط البعض نوعا معينا من الجلطات الدموية في بعض الحالات النادرة بلقاح استرازينيكا.

ففي حالة رصد أي أعراض غير معتادة لدى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، فهذا يرفع درجة الحذر.

فيروس كورونا المستجد خصوبة المرأة وتعرضها للإجهاض بصورة كبيرة لقاحات كورونا تؤثر على خصوبة المرأة كورونا تؤثر على خصوبة المرأة الحالات النادرة بلقاح استرازينيكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

مؤشرات نتائج الثانوية العامة مطابقة للأعوام السابقة.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للكليات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«ارتفاع نسبة الرسوب شائعة».. تفاصيل جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2021

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح «جونسون»

وزيرة الصحة: شحنات جديدة من لقاحات كورونا على الأبواب.. وموقف الأكسجين «آمن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس