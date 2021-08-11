حقيقة تأثير لقاحات كورونا على خصوبة المرأة والتسبب في الإجهاض

انتشرت بعض المعلومات الخاطئة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه المعلومات أن لقاحات كورونا تؤثر على خصوبة المرأة وتعرضها للإجهاض بصورة كبيرة.

وفي هذه السطور ووفقًا لموقع health online نوضح حقيقة هذه المعلومات ومدى صحتها.

أصبح الأطباء الآن أكثر حذرًا فيما يخص تداول أي معلومات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة فيما يخص المرأة الحامل، وفي بداية ظهور اللقاحات أوصت الأطباء بعدم حصول المرأة الحامل على اللقاح ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح الأطباء يوصون بضرورة تناول اللقاح للمرأة خلال فترة الحمل، لا يوجد خطر على المرأة الحامل حيث إن الإصابة بكوفيد هي أشد خطرًا في حالة إصابة المرأة بها خلال الحمل.

ومن بين هذه الدراسات الخاصة بالمرأة الحامل دراسة تقول أن اللقاح يتراكم على المبيض هذا ليس صحيح فظهرت هذه النظرية بناء على قراءة خاطئة لدراسة يابانية، حيث تضمنت إعطاء فئران جرعة من اللقاح أعلى بكثير من تلك المعطاة للإنسان، حيث أظهرت النتائج أن 0.1 %فقط من الجرعة الكلية تراكمت على مبيض الحيوانات بعد 48 ساعة من عملية الحقن، وهي نسبة لا تذكر بالنسبة لهم.

ووفقًا للموقع تم تلقي بلاغات بالفعل عن حالات إجهاض في قواعد البيانات ولكن هذا لا يعني أن جرعة اللقاح هي السبب في حدوثها، خلصت دراسة إلى بيانات تظهر أن معدل الإجهاض بين النساء اللواتي حصلن على اللقاح كان يتماشى مع المعدل المتوقع في عموم السكان - 12.5 في المئة.

وتقول فيكتوريا مايل، أخصائية المناعة الإنجابية في إمبريال كوليدج لندن، إن أنظمة الإبلاغ هذه فعالة جدا لرصد الآثار الجانبية للقاح، والتي تكون نادرة في العادة بين السكان، والتي بناء عليها ربط البعض نوعا معينا من الجلطات الدموية في بعض الحالات النادرة بلقاح استرازينيكا.

ففي حالة رصد أي أعراض غير معتادة لدى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، فهذا يرفع درجة الحذر.