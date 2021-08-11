الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم دمياط» يُكرم 31 بطلًا رياضيًا من طلاب المدارس بالمحافظة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، حفلا لتكريم طلاب المدارس أبطال الجمهورية بالألعاب الفردية  في السباحة والكاراتيه، وتنس طاولة وفرق البراعم وورش عمل المرشدات.

وكرم عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، 31 بطلا رياضيا من أبطال الجمهورية، على مستوى محافظة دمياط، بالإضافة إلى مدراء المدارس الفائزة.

كما كرم "وكيل الوزارة" توجيه التربية الرياضية مقدما الشكر والتقدير لمعلمي التربية الرياضية ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.

حضر الاحتفالية كلا من عبد الرازق الزيني وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام خدمات  وطارق النشوقاتي موجه عام التربية الرياضية  وعزة العجوز موجه أول  ومسئولة المرشدات المركزى بالمحافظة وأسماء عطية موجه أول إدارة دمياط وموجهي التربية الرياضية.

وفى سياق آخر، ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين المُنعقد  اليوم الأربعاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى مديريتي الصحة والقوى العاملة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

تعليم محافظة عمل مدارس وزارة

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