«الغزاوي»: الانتهاء من تطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال 2023

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال تقوم بمجهودات رائعة لعودة هذا القطاع لمكانته في الاقتصاد القومي.

وأضاف "الغزاوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تنفذ خطة على أعلى مستوى لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لعودتها للريادة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنمية الاستثمار في الشركات في إطار العمل على زيادة الإيرادات القدرة على المنافسة العالمية في الأسواق.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خلال عام 2023.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه المرحلة.

وجرى خلال اللقاء، تناول وزير قطاع الأعمال العام الخطوات والإجراءات التى يتم اتخاذها لإقامة المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وما تضمن ذلك من تحديد للمواقع داخل المحافظات المستهدفة خلال هذه الفترة لإقامة هذه المحطات، موضحاً أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة بتلك المحافظات، وهو ما يتيح شحن 6 آلاف سيارة كهربائية فى نفس الوقت، منوهاً إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المحطات خلال عام ونصف بحد أقصى، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة فى التوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

وتطرق هشام توفيق خلال اللقاء إلى الجهود المبذولة للترويج للمنتجات المصرية، والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأفريقية، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم عقده من ندوات وورش عمل للتعريف بالكتالوج الإلكتروني لتلك المنتجات، لافتا إلى أنه يتم عقد تلك الندوات من خلال شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية.

وأوضح الوزير أن كتالوج الترويج للمنتجات المصرية يعتمد على فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في 16 فرعًا خارجيًا لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية العالمية، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة.