الرئيس الفرنسي يُحذر من خطورة الأوضاع في إقليمي جوادلوب ومارتينيك

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا يدعو إلى التحرك العاجل في أقاليم ما وراء البحار.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن معدل التطعيم ما زال "منخفضًا للغاية" في إقليم "ويست انديز"، حيث حصل حوالي 20% من هؤلاء الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وأكثر، على تطعيم كامل، مقارنة بحوالي 66% في فرنسا.

وقال ماكرون في مستهل بث لاجتماع لمجلس الوزراء في التليفزيون الفرنسي، اليوم: "نواجه وضعا، لا سيما في إقليمي جوادلوب ومارتينيك مأساويًا".

وأضاف أن المستشفيات "مشبعة بالفعل في إقليمي جوادلوب ومارتينيك".

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن إعطاء 78.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ500 ألف و743 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق فرنسا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 32 أسبوعًا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 6.41 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 112 ألفًا و575 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و28 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.