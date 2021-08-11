ضبط مخزن أسلحة واعتقال 12 بينهم إرهابي في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، اعتقال 12 متهماً بينهم إرهابي وضبط مخزن للأسلحة والعتاد، ومواد مخدرة في العاصمة.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة مشتركة من لواء المشاة 44 الفرقة الحادية عشرة وقوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في منطقة الراشدية.

وأضاف البيان أن "قطاعات فرقة المشاة السابعة عشرة وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من ضبط مخزن للأسلحة والعتاد يحوي 5 قاذفات RPG 7، و65 قنبلة هاون عيار 82 ملم، جنوبي بغداد، كما تم ضبط مواد مخدرة وأجهزة تعاطي في منطقة أبو دشير جنوبي شرق بغداد".

وأشار إلى أن القوة المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين بتهم ترويج المخدرات، والتزوير، وانتحال صفة رسمية، وضبط 65 مليجرام من مادة الكريستال، 21 حبة مخدرة، و5 هويات مزورة، وجهاز تعاطي المخدرات، وأسلحة وعتاد .

وتابع أن "قطاعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم بحوزته 10 قنابل يدوية مع صواعق تفجير، كما تم اعتقال متهم يقود سيارة تحمل محركات طائرة حربية، شمالي بغداد، وتم تسليم المتهمين والمواد إلى الجهات المختصة".