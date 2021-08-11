الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتفقد المشروعات بقري حياة كريمة بنصر النوبة (صور)

محافظ أسوان
محافظ أسوان

 تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حزمة من المشروعات بقرى دار السلام، وبلانة، وأبو سمبل، وتوشكى غرب بنطاق مركز نصر النوبة، والذى يشهد تنفيذ هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية ، بجانب مركزي كوم أمبو وإدفو وذلك داخل 31 قرية رئيسية، و 100 قرية فرعية، و315 كفر ونجع وعزبة بالمراكز الثلاثة بإجمالى 662 مشروع قابلين للزيادة.

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محافظ أسوان يتفقد  المشروعات بقري حياة كريمة 

جاء ذلك استكمالاً لجولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “ التطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة "،  ومع تسارع وتيرة العمل في جميع القطاعات

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محافظ أسوان يتفقد  المشروعات بقري حياة كريمة 


و طالب أهالي النوبة بنقل تحياتهم وشكرهم للرئيس السيسي، لحرصه وإصراره على إدراج قرى نصر النوبة في المرحلة الأولي، لمبادرته التنموية الرائدة لتطوير الريف المصرى، وهو ما أكد عليه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.


واستهل محافظ أسوان جولته التي رافقه فيها النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة، والنائب المحافظ أحمد شعبان، و مسؤولي الجهات التنفيذية بقطاعات العمل المختلفة بتفقد محطة الصرف الصحى بقرية دار السلام بواسطة الهيئة القومية والتي تصل تكلفتها التقديرية إلى 40 مليون جنيه، وتضم محطة رفع وشبكات انحدار بإجمالى أطوال 4 كم، بجانب خط طرد بطول 0.6 كم حيث تم تنفيذ الشبكات بنسبة 85%، فيما تم استلام موقع محطة الرفع وجاري البدء في أعمال حفر البيارة لتخدم هذه المحطة نحو 1400 نسمة.

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محافظ أسوان يتفقد  المشروعات بقري حياة كريمة 

- تفقد مجمع الخدمات في قرية بلانة


و توجه المحافظ ومرافقوه، إلى قرية بلانة حيث قام بتفقد مجمع الخدمات والجاري إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسجل المدني، والشهر العقاري ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء 30 مجمع منهم 9 مجمعات بمركز نصر النوبة ، و 13 مجمع بمركز إدفو ، و 8 مجمعات بمركز كوم أمبو.


وعقب ذلك تفقد "عطية" مركز طب أسرة بلانة الجديد والمقام علي مساحة 1200 م2 بتكلفة 25.8 مليون جنيه، والتي تأتي ضمن تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى يجري الاستعداد لتجهيزهم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بتكلفة إجمالية 11,7 مليار جنية منها 9.2 مليار جنيه للإنشاءات و2,5 مليار جنية للتجهيزات الطبية وغير الطبية ، وبالتوازي تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة، والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

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محافظ أسوان يتفقد  المشروعات بقري حياة كريمة 

- تفقد أعمال مشروع محطة رفع صرف صحي أبو سمبل

كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع محطة رفع صرف صحي أبو سمبل وتوشكى غرب بواسطة الهيئة القومية بتكلفة تقديرية 270 مليون جنيه حيث تضم محطة معالجة بطاقة 9 ألاف م3 لتصل إلى طاقة 17 ألف م3 مستقبلياً، ومحطة رفع بجانب خط طرد وخط سيب نهائي وشبكة انحدار بإجمالى أطوال 45 كم، وقد تم نهو شبكة الانحدار بقرية أبو سمبل ، كما تم نهو 96 % من شبكة انحدار قريتى توشكى شرق وغرب، فيما يجري تنفيذ أعمال التجارب والتشغيل ونهو أعمال محطة الرفع والمعالجة بنسبة 97 % ليساهم هذا المشروع الحيوي لمحطة المعالجة في توفير خدمة الصرف الصحي لـ 60 ألف نسمة بـ 11 قرية.

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محافظ أسوان يتفقد  المشروعات بقري حياة كريمة 


وعقب ذلك تفقد المحافظ مكتب بريد أبو سمبل والذي يجري إنشائه من بين 46 مكتب ضمن مبادرة " حياة كريمة "، والذي يخدم حوالي 15 ألف نسمة، ومدعم بعدد 3 ماكينات معاشات، كما أنه يقدم جميع خدمات الحكومة الإلكترونية لتخفيف أعباء ومشقة التنقل، وخلال جولته شدد أشرف عطية علي ضرورة تلافي كافة الملاحظات، مع مراعاة توفير كافة قطع الغيار الإحتياطي لمحطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي، بجانب تطبيق إجراءات الصيانة الدورية من خلال تعاقدات الضمان مع الشركات المنفذة، وهو الذي يتوازى مع ضرورة توفير بدائل لضمان انتظام التيار الكهربائي داخل مكاتب البريد.  

أسوان الصرف الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان مبادرة الرئيس الريف المصري جولاته الميدانية المشروعات الجارية حياة كريمه

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