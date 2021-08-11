منها تحسين الذاكرة.. 4 فوائد تشجعك على الاستمرار في ممارسة الرياضة

أن تبدأ في ممارسة الرياضة أمر جيد لكن أن تستمر فهذا يحتاج إلى العديد من الدوافع وتذكير الشخص لنفسه بأهمية ما يقوم به وفائدته على صحته العامة، حتى يتمكن من استكمال المشوار دون توقف.

ووفقًا لموقع “مايو كلينك” فهناك العديد من الدراسات تؤكد على أهمية الحفاظ على صحة العقل والبدن من خلال التمرينات الرياضية، والتي من شأنها تشجع على الاستمرارية في ممارستها وتخطي كافة التحديات، نستعرضها خلال السطور التالية:

الشعور بحال أفضل

تساعد رياضة المشي على استقرار الحالة المزاجية، ويعمل على تحسين أعراض الاكتئاب، حيث وجدت دراسة بأن هذه التمرينات المنتظمة تساعد الأشخاص على التحكم والسيطرة بشكل أفضل على ما يخص عواطفهم.

تعزيز التعلم

تعمل ممارسة الرياضة على المساهمة في تطوير فكرة التعلم، والرغبة في زيادة المعرفة، حيث أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين الفهم القرائي أيضًا.

دعم الذاكرة

تعمل ممارسة الرياضة على تعزيز الذاكرة حيث أن النشاط البدني يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويعمل على بناء زيادات ملموسة في جزء من الدماغ يمكن من خلاله إنشاء وتخزين الذكريات.

تحسين النظر

تحسن النظر، وتحفز الخلايا العصبية في جزء من الدماغ، كما تساهم في تصنيف وفهم ما تراه.

وأكدت الأبحاث على أن النظام البصري يكون أكثر حساسية خلال التمرين ويعزز في الواقع التعلم المرئي لدى الأشخاص.

تدريبات مختلفة تساهم في مساعدة العقل على بذل مجهود: