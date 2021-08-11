«المنزلاوي» يؤكد أهمية منح مستلزمات الإنتاج أولوية في الفحص والإفراج المبكر

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، على أهمية منح مستلزمات الإنتاج أولوية في الفحص والإفراج المبكر لارتباطها بخطوط الإنتاج، وذلك على عكس السلع التجارية.

وطالب "المنزلاوي"، بحزمة من التيسيرات للشركات الصناعية المدرجة بالقائمة البيضاء في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج سواء بنظام الفحص الظاهري أو كما لو كانت فحصت بمعامل الهيئة، مشيدًا بخطة الهيئة لزيادة المعامل المعتمدة وتطويرها على خفض زمن الفحص والإفراج ورفع تصنيف مصر في التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال» بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وفي سياق منفصل، قال مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مناخ مصر الاستثماري أصبح جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة من الدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن تحسن مناخ مصر الاستثماري يرجع إلى تعديل قوانين الاستثمار، بالإضافة إلى اتجاه الدولة نحو حل التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات والقوانين الخاصة بتفضيل المنتجات المصرية على الأجنبية.

وطالب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي بشكل صحيح، حتى يتم زيادة المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن مصر مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات العربية والاجنبية خلال الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى فضل القيادة السياسية في حل جميع التحديات التي تقف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.