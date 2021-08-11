الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

200 سائح روسي يزورون الأقصر بعد غياب 6 سنوات (صور)

الروس في الاقصر
الروس في الاقصر

وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدنية الأقصر 200 سائح روسي في زيارة هي الأولى بعد توقف دام 6 سنوات.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن الوفد وصل من مدينة الغردقة ضمن زيارات اليوم الواحد.

9B8B7B1E-752D-4286-9A9A-3070626F3DA1
الروس في الاقصر 

وبأ الوفد جولته السياحية بزيارة معبد الكرنك ومن المقرر أن يقوم بزيارة بعض المعالم السياحية والأثرية في الأقصر بالإضافة البر الغربي.

C6D76292-E274-485D-9322-0070A8D11922
الروس في الاقصر 

وأضاف أن مسؤولي لجنة التسويق السياحي بالأقصر قدموا الهدايا التذكارية للسائحين ضمن برنامج الترحيب بهم لمدنية الأقصر.

وأشار إلى أن الفوج السياحي الروسي أعرب عن سعادته بعودته مرة أخرى إلى أحضان الآثار المصرية العريقة.

044156A7-D4CC-4961-9D48-C14A3C4124DA
الروس في الاقصر 

الروس في الاقصر
الروس في الاقصر
الروس في الاقصر
الروس في الاقصر
الروس في الاقصر
الروس في الاقصر
السياحة الروسية تصل الأقصر اول زيارة لها منذ سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

مؤشرات نتائج الثانوية العامة مطابقة للأعوام السابقة.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للكليات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«ارتفاع نسبة الرسوب شائعة».. تفاصيل جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2021

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح «جونسون»

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس