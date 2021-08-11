200 سائح روسي يزورون الأقصر بعد غياب 6 سنوات (صور)

وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدنية الأقصر 200 سائح روسي في زيارة هي الأولى بعد توقف دام 6 سنوات.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن الوفد وصل من مدينة الغردقة ضمن زيارات اليوم الواحد.

الروس في الاقصر

وبأ الوفد جولته السياحية بزيارة معبد الكرنك ومن المقرر أن يقوم بزيارة بعض المعالم السياحية والأثرية في الأقصر بالإضافة البر الغربي.

الروس في الاقصر

وأضاف أن مسؤولي لجنة التسويق السياحي بالأقصر قدموا الهدايا التذكارية للسائحين ضمن برنامج الترحيب بهم لمدنية الأقصر.

وأشار إلى أن الفوج السياحي الروسي أعرب عن سعادته بعودته مرة أخرى إلى أحضان الآثار المصرية العريقة.

الروس في الاقصر

الروس في الاقصر

الروس في الاقصر