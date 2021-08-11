محافظ ونائب «شاهدان» على عقد زواج عروس دار رعاية في شمال سيناء

شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عقد قران أول عروس من فتيات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش.

وهنأ المحافظ العروسين مروة حمادة تامر رامي (مواليد عام 2003) وهشام السيد محمد سليمان (مواليد 1995) بعقد القران السعيد، متمنياً لهما حياة زوجيه سعيدة.

حفل عقد القران

حضر الحفل سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندس السيد محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي لرعاية الأيتام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب بشمال سيناء.

حفل عقد القران

وأشار المحافظ إلى الإشراف على تجهيز العروس وتوفير كل احتياجاتها والاتفاق مع العريس على إعداد مسكن الزوجية المناسب، مع مراعاة حقوق العروس من قائمة المفروشات والمهر والمؤخر وغيره من اشتراطات عقد القران أسوة بأي عروس.

حفل عقد القران

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل مسؤولي دار رعاية الأيتام لما يقومون به في سبيل تربية ورعاية الأيتام وتعليمهم.

وأكدت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء أن عقد القران يعد أول حالة عقد قران لإحدى فتيات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، والتي تضم نحو 30 طفلاً وطفلة من الرضع والمقيدين في المدارس لتعليم الأساسي والتعليم الفني، مشيرة إلى أن العروس أنهت تعليمها بحصولها على دبلوم صناعي فني.

حفل عقد القران

ووقع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كشاهد أول على عقد قران العروسين كما وقع النائب عزيز مطر عضو مجلس النواب كشاهد ثان، وكان وكيل العروس المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي لرعاية الأيتام.

حفل عقد القران

حفل عقد القران

حفل عقد القران

حفل عقد القران