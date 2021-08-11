انفصل عن زوجته ففقد الثقة في الجميع.. «التضامن» تنقذ «عم محمد» من التشرد

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستجابة السريعة لإنقاذ شخص مشرد بالشارع منذ سنوات.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم التعامل مع الحالة وتبين أنه يدعى "عم محمد" تعرض لصدمة نفسية حادة بعد انفصاله عن زوجته، وأصبح يعاني من وسواس قهري وفاقد الثقة في التعامل مع الجميع، حيث قال حسب روايته إن زوجته وأخواته تخلوا عنه ودائما يدبرون للتخلص منه.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تمت الاستجابة للحالة ونقله بواسطة فريق التدخل السريع للمؤسسة لتلقى الرعاية داخل الدار، وتقديم كافة أوجه المساعدة له.

وأكدت أنه جاري المتابعة من الإخصائيين والفريق الطبي بالمؤسسة حتى تستقر حالته النفسية، وسيتم توفير فرصة عمل له داخل الدار كتأهيل نفسي حتى يستطيع العودة للحياة والدمج المجتمعي مرة أخرى.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

طرق التواصل مع فريق التدخل السريع

ويتلقى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528

- حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .

وأكدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباح، أن هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزى والمحلى بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.