الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات لقضاء فترة تدريبية

نائب جامعة أسيوط
نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لوفد يضم الطالبات راتناديلا فاراه وحنيفة ميوتيارا وشيلا شافيرا وذلك فى مستهل زيارتهم للجامعة لقضاء فترة تدريبية بكلية الصيدلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل عميد الكلية ، ومجموعة طلابية من أبناء الكلية والمسئولين على مرافقتهم والذى يضم زينب أشرف الطالبة بالفرقة الرابعة ، ويوسف أيمن الطالب بالفرقة الثالثة ، ويمنى هانى الطالبة بالفرقة الخامسة.

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات

وخلال اللقاء رحب الدكتور شحاتة غريب بضيوف الجامعة  مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على إقامة برامج تبادل طلابى مع العديد من الجامعات العربية والدولية والتى توفر الجامعة من خلالها كافة التسهيلات للطلاب الوافدين لقضاء فترة دراسية بها أو لقضاء فترة تدريبية لمدة شهر أو أكثر ، كما يتم كذلك تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لضمان تمكينهم من تحقيق نتائج مثمرة من زياراتهم للجامعة سواء على الصعيد العلمى أو الثقافى أو الاجتماعى .
وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الطالبات وافدت من كليات صيدلة لجامعات أندونيسية مختلفة وذلك فى إطار نشاط الجمعية العلمية لكلية الصيدلة ، مضيفاً أن برنامج الفترة التدريبية المحددة للطالبات من المقرر أن يتضمن برامج علمية وتدريبية عملياً بالكلية ومعاملها المختلفة إلى جانب برنامج ثقافى وترفيهى لزيارة أهم المعالم البارزة بمحافظة أسيوط.

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات

هذا وقد أهدى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة عدد من المطبوعات التذكارية المعبرة عن الجامعة لملتقى أسبوع الشعوب الذى نظمته الجامعة فى العام قبل الماضى.

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استراتيجية اللجامعة القائمة على الانفتاح العلمى والبحثى مع كافة المؤسسات الدولية بما يهدف إلى أثراء الحركة العلمية داخل مختلف كليات الجامعة وكذلك إحداث حراك ثقافى وفكرى بين أبناء جامعة أسيوط من خلال التعرف على حضارات الدول الأخرى والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وكذلك تعريف الشعوب الأخرى بعظمة تاريخ الدولة المصرية وحضاراتها العريقة.

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات
نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات
محافظة اسيوط شئون التعليم والطلاب رئيس جامعة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط جامعة أسيوط كلية الصيدلة نائب رئيس جامعة أسيوط الجامعات العربية الدكتور شحاته غريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«ارتفاع نسبة الرسوب شائعة».. تفاصيل جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2021

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

وزيرة الصحة: شحنات جديدة من لقاحات كورونا على الأبواب.. وموقف الأكسجين «آمن»

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح «جونسون»

«الأرصاد»: غدا طقس شديد الحرارة رطب.. والقاهرة 37 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس