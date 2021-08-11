نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات لقضاء فترة تدريبية

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لوفد يضم الطالبات راتناديلا فاراه وحنيفة ميوتيارا وشيلا شافيرا وذلك فى مستهل زيارتهم للجامعة لقضاء فترة تدريبية بكلية الصيدلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل عميد الكلية ، ومجموعة طلابية من أبناء الكلية والمسئولين على مرافقتهم والذى يضم زينب أشرف الطالبة بالفرقة الرابعة ، ويوسف أيمن الطالب بالفرقة الثالثة ، ويمنى هانى الطالبة بالفرقة الخامسة.

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات

وخلال اللقاء رحب الدكتور شحاتة غريب بضيوف الجامعة مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على إقامة برامج تبادل طلابى مع العديد من الجامعات العربية والدولية والتى توفر الجامعة من خلالها كافة التسهيلات للطلاب الوافدين لقضاء فترة دراسية بها أو لقضاء فترة تدريبية لمدة شهر أو أكثر ، كما يتم كذلك تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لضمان تمكينهم من تحقيق نتائج مثمرة من زياراتهم للجامعة سواء على الصعيد العلمى أو الثقافى أو الاجتماعى .

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الطالبات وافدت من كليات صيدلة لجامعات أندونيسية مختلفة وذلك فى إطار نشاط الجمعية العلمية لكلية الصيدلة ، مضيفاً أن برنامج الفترة التدريبية المحددة للطالبات من المقرر أن يتضمن برامج علمية وتدريبية عملياً بالكلية ومعاملها المختلفة إلى جانب برنامج ثقافى وترفيهى لزيارة أهم المعالم البارزة بمحافظة أسيوط.

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات

هذا وقد أهدى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة عدد من المطبوعات التذكارية المعبرة عن الجامعة لملتقى أسبوع الشعوب الذى نظمته الجامعة فى العام قبل الماضى.

نائب جامعة أسيوط يستقبل 3 طالبات إندونيسيات

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استراتيجية اللجامعة القائمة على الانفتاح العلمى والبحثى مع كافة المؤسسات الدولية بما يهدف إلى أثراء الحركة العلمية داخل مختلف كليات الجامعة وكذلك إحداث حراك ثقافى وفكرى بين أبناء جامعة أسيوط من خلال التعرف على حضارات الدول الأخرى والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وكذلك تعريف الشعوب الأخرى بعظمة تاريخ الدولة المصرية وحضاراتها العريقة.