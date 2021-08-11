قبل ساعات من زفافهما.. رواد «فيسبوك» يحتفلون بـ نيللي وعاشور: «قمرين»

تستعد الفنانة نيللي كريم لعقد قرانها الليلة على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، وتم دعوة عدد محدود جدًا من الأصدقاء.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” مع خبر زفاف الفنانة نيللي كريم، معربين عن بالغ سعادتهم.

وكتبت رانيا يحيى على الصورة التي تجمع بين الفنانة نيللي كريم، وخطيبها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، قائلًة: "قمرين"، وهنأتها دينا هواري، من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًة: "مبروووك يا عروسة ألف مبروك عقبال كل الناس يارب".

وعلّق حساب يحمل اسم سلمى سيد، من روّاد "انستجرام" قائلًا: "أوه يا جماله، ربنا يتمم بخير"، وكتبت إسراء أحمد من مستخدمي موقع "انستجرام" قائلًة: "حلوين قوي"، ودعا حساب يحمل اسم فرح أحمد لهم بالسعادة، معلقًة: "ألف مبرووك الله يسعدكم".

وقالت صالا صولا، من جمهور الفنانة نيللي كريم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "ربنا يسعدها ويسعد كل الناس يارب ويشفي قلوبنا من الغل وللحقد والمرض".

وسيغني في الحفل رامي عاشور شقيق العريس هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق والمطرب الحالي، والذي يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة "النار القايدة".

يذكر أن نيللي كريم أعلنت أنه تمت خطبتها على هشام عاشور مؤخرا، بعد شهر ونصف الشهر فقط على تعارفهما.

يجدر الإشارة إلى أن هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة.

وكانت نيللي كريم قد قالت في تصريحات صحفية سابقة: "بالفعل أعيش قصة حب وسأعلن عن كافة تفاصيلها قريبا"، مضيفة "وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل وما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن".