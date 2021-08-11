بسبب حالة نفسية سيئة.. الأمن يوضح حقيقة اختفاء طالبة عن المنزل بحلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بشأن منشور يتضمن غياب طالبة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة عن منزل أسرتها، مشيرة إلى أنه تم التوصل لوالدها واستدعائه.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل إلى والد الفتاة المشار إليها عامل، وبسؤاله قرر عودة نجلته للمنزل ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.

وبسؤال الفتاة قررت مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب سوء معاملة والدها لها ، وقيامها بترك المنزل والعودة مرة أخرى بمحض إرداتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و العرض على النيابة للتحقيق.