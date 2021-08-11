الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البيت الأبيض: إنتاج «أوبك+» النفطي ‬ليس كافيًا‬ وقد يضر التعافي العالمي

النفط
النفط

قال البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحث "أوبك" وشركائها المنتجين للنفط على تعزيز الإنتاج، مضيفًا أن الإنتاج الحالي ببساطة لا يكفي، وقد يُهدد التعافي الاقتصادي العالمي الجاري.
كما قال جاك سوليفان مستشار البيت الأبيض في البيان، إن الإدارة تواصلت مع أعضاء "أوبك+" بشأن أهمية الأسواق التنافسية.

وفي سابق متصل، خفض بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” توقعاته للطلب على النفط للصين في الشهرين القادمين، مشيرًا إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الموجة القادمة من الإصابات بـ"كوفيد-19".

ولفت البنك الأمريكي، الذي قلص بالفعل توقعاته الشهر الماضي لطلب السوق الناشئة بسبب السلالة المتحورة دلتا، في مذكرة صادرة أمس الثلاثاء، إلى أنه يتوقع حاليًا تضرر الطلب بواقع مليون برميل يوميا في الصين.

لكن البنك قال إن التأثير الصافي من دلتا على توقعه للطلب العالمي على النفط يظل معتدلا وقلص توقعه للطلب في الشهرين القادمين إلى 97.8 مليون برميل يوميا من 98.4 مليون برميل يوميا محققة في يوليو.

ودخل أحدث ارتفاع للإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين أسبوعه الرابع في ظل تفشي السلالة دلتا الشديدة العدوى في أكثر من عشر مدن منذ 20 يوليو.

هبوط أسعار النفط

وهبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ يقلص محللون توقعاتهم للطلب على الوقود في الصين عقب فرض قيود على التنقل بسبب انتشار فيروس كورونا، مما يعادل أثر توقعات إيجابية للطلب الأمريكي على الوقود.

وكرر البنك قوله بأن حافز الصعود للنفط ينتقل إلى العرض من الطلب، إذ أنه يتوقع أن يأتي ارتفاع الإنتاج في يوليو من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول متحالفة معها (أوبك+) أقل من التوقعات.

ويتوقع جولدمان انكماش عجز سوق النفط إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة مع وصول تأثير دلتا إلى ذروة، لكنه يتوقع أن تكون صدمة الطلب مؤقتة بينما يستمر نقص الإمدادات.


 

الصين النفط اقتصاد بايدن البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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