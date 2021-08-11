التشيك تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التشيكية، 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه يوجد نحو 50 شخصًا حاليا بالمستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس، من بينهم 13 شخصًا في حالة حرجة، مضيفًا أن العاصمة (براغ) لديها أعلى معدل إصابة بالفيروس في الوقت الحالي.

وأشار إلى تلقي ما يزيد على 5 ملايين شخص في جمهورية التشيك، البالغ تعدادها 7ر10 مليون نسمة، الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.