الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في التشيك
كورونا في التشيك

سجلت وزارة الصحة التشيكية، 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه يوجد نحو 50 شخصًا حاليا بالمستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس، من بينهم 13 شخصًا في حالة حرجة، مضيفًا أن العاصمة (براغ) لديها أعلى معدل إصابة بالفيروس في الوقت الحالي.

وأشار إلى تلقي ما يزيد على 5 ملايين شخص في جمهورية التشيك، البالغ تعدادها 7ر10 مليون نسمة، الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

جديدة وزارة وزارة الصحة الصحة كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

وزيرة الصحة: شحنات جديدة من لقاحات كورونا على الأبواب.. وموقف الأكسجين «آمن»

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح «جونسون»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

ياسمين عبد العزيز تعاني «أزمة خطيرة».. والأطباء وضعوا شرطاً قبل السفر لسويسرا

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس