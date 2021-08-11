الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفد «الصوفية الدولي» يزور نقابة الأشراف ويلتقي بالنقيب والأعضاء

وفد الصوفية الدولى
وفد الصوفية الدولى

أعلن وفد الصوفية الدولى الذى يزور مصر حاليا عن توجهه، عصر اليوم، إلى مبنى نقابة الأشراف المصرية، وذلك لعقد لقاء موسع مع السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف فى مصر وعدد من شيوخ الأشراف وعلماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. 

 ويضم الوفد الدكتور حسام الدين فرفور، كبير علماء أهل الشام ومن كبار الشخصيات الصوفية، والشيخ أبوهاشم المدني، عضو الطرق الصوفية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مازن الشريف، رئيس الاتحاد الصوفي الدولي بتونس، والمهندس نبيل الغدامسي المفكر الليبي، والدكتور احمد شحاته عضو الأكاديمية الدولية لعلماء الصوفية. 

وكان وفد الصوفية الدولي قد وصل مصر مؤخراً ، لزيارة مقامات وأضرحة الصالحين بالإضافة إلى عقد عدد من بروتوكولات التعاون في المجالين العلمي والدعوي، ويمكث الوفد الدولي في مصر لمدة أسبوع كامل، سيزور خلالها مقامات وآثار الصالحين، الذين عاشوا في مصر ونشروا الصلاح والفلاح فيها، كالقطب أحمد البدوي، والشيخ المرسى أبوالعباس، والقطب أبو الحسن الشاذلي، وغيرهم من الصالحين،ويضم الوفد الدولي عدد من المفكرين والباحثين في المجال العلمي و الديني والصوفي والفكري.

واستهل الوفد زيارته لمصر بزيارة الجامع الأزهر، ثم زيارة مسجد ومقام القطب الصوفي سيدي أحمد الدردير، ثم السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين الملقبة بالنبوية، ثم زيارة عقيلة بني هاشم المشيرة السيدة زينب، ثم الذهاب لمسجد الإمام الحسين، وكانت ليلة عامرة بالعلم والذكر والفكر والتعريج على علوم الصالحين، والمديح في خير المرسلين، و تم عمل احتفالية في الساحة الرفاعية لمؤسسها إبراهيم الرفاعي.

وفد الصوفية الدولى يزور نقابة الإشراف

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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