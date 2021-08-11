محافظ الدقهلية يدشن أول مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أول مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدماته للمواطنين في أماكنهم بالقري للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم في السفر والتنقل إلى المراكز التكنولوجية الرئيسية بمجالس المدن والوحدات المحلية للمراكز بنطاق المحافظة.

مركز تكنولوجى متنقل

وأوضح الدكتور أيمن مختار خلال تفقده سيارة المركز المتنقل المجهزة على أعلى مستوى تكنولوجي أنها تقدم أكثر من 50 خدمة من الخدمات الحكومية السريعة التي يحتاجها المواطن.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة وضع برنامج عمل بأماكن التمركز للمركز المتنقل الجديد، مشيرًا لأهمية التنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لإعلام المواطنين بهذه الأماكن ومواعيد العمل به تيسيرا على أهالينا بالقري.

مركز تكنولوجى متنقل

وقال محافظ الدقهلية، إن تدشين المركز التكنولوجي المتنقل بمحافظة الدقهلية يأتي ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها محافظة الدقهلية لتطبيق آليات التحول الرقمى وميكنة جميع أعمال الإدارات بالديوان العام للمحافظة وربطها على المركز التكنولوجي بالمحافظة وال21 مركز تكنولوجي المتواجدة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بما يحقق الفاعلية والشفافية بمنظومة العمل عبر إتاحة وتفعيل التطبيقات التكنولوجية بما يعود بالنفع على إرضاء المواطنين، فضلاً عن الإجراءات التي تم إتخاذها لتعظيم دور التحول الرقمي في تحقيق العوائد التي تترجم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع المجالات وتحقيق أقصى استفادة منه في المشروعات والبرامج المختلفة في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية.

مركز تكنولوجى متنقل

وأضاف محافظ الدقهلية أن دور التحول الرقمي أساسي في النهوض بالمنظومة الخدمية للعاملين أولا ثم المواطنين، ثانيا من خلال العمل على ميكنة المراكز التكنولوجية بما يشمل دورة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين إسهاماً في تسهيل كافة الإجراءات والخدمات لهم.

مركز تكنولوجى متنقل

رافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس ماهر أبو المجد مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.