الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات الأب المعتدي على ابنه «المعاق» في العمرانية

واقعة الضرب
واقعة الضرب

قررت نيابة العمرانية الجزئية، اليوم الأربعاء، عرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير حول مدى تعرضه للضرب والتعذيب من عدمه.

وقال الأب المتهم بالاعتداء على ابنه أنه لم يكن يعلم بأن هناك أحداً يصوره خلسة، وفوجئ من وجود مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن قيامه الاعتداء على نجله.

وأضاف الأب المتهم أن زوجته توفيت منذ 15 عاماً، وتركت له الشاب المجني عليه وشقيقته، وكلاهما يعاني من مرض التقزم، ويحتاجان إلى رعاية ومصروفات، وأن نجله يبلغ من العمر 35 عاماً، وكان يعمل في ورشة كاوتش إلا أنه ترك عمله في الآونة الأخيرة، ورفض الاستجابة لطلب والده بالعودة للعمل، ما دفع والده للاعتداء عليه بالضرب في سبيل إجباره على العودة للعمل.

وتابع الأب: “لم أكن أقصد إيذاء ابني، لكنني كنت أقوم فقط بمحاولة لإقناعه للعودة للعمل من جديد، وعلى سبيل التربية فقط”.

وأكد الابن المجني عليه أنه والده اعتدى عليه بالضرب لرفضه العمل قائلاً: "ضربني بأيديه وكمان ضربني بالعصاية".

وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم 62 سنة بالمعاش ونجله المعاق يبلغ 35 عاماً من العمر وأن الأخير كان يعمل بورشة كاوتش وترك عمله في الفترة الأخيرة ورفض الاستجابة لوالده ما دفع الأب للتعدي عله بالضرب لإجباره على العودة للعمل. 

وواجه فريق المباحث الابن الذي أكد اعتداء والده عليه بالضرب لرفضه العمل قائلاً: "ضربني بأيديه وبالعصاية".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية بسبب رفضه العمل تم تحرير محضر و إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

ووجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة للكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية، وبإجراء التحريات بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب تم تحديد المعنيان بالفيديو وهما أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله معاق ومقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية تم التقابل مع أحد الأشخاص مسن وبسؤاله قرر بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب لرفضه العمل.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي قررت حبسه.

عرض الطب الشرعي الاحتياجات الخاصة نيابة العمرانية الجزئية مسن تحريات الاجهزة الامنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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