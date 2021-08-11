حبس المتهمين بقتل شاب دافع عن والده في مشاجرة بعين شمس

أمرت النيابة العامة في شرق القاهرة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهمين في واقعة مقتل شاب أثناء الدفاع عن والده في مشاجرة في عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الشاب لقي مصرعه أثناء الدفاع عن والده في منطقة عين شمس، بعد اعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بسبب الخلاف على ملكية شقق سكنية في أحد الأبراج.

وتبين أن الشاب الضحية علم بقيام المتهمين بالاعتداء على والده، فتوجه على الفور إليه للدفاع عنه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمين جمعتهم شراكة مع والد المجني عليه على بناء برج سكني أقيم على قطعة أرض مملوكة لوالد الضحية، وأثناء الانتهاء من تشييد البرج طالب الأب من شركائه تسليمه الشقق السكنية المتفق عليها بينهم، فرفض المتهمون تسليمه الشقق السكنية، فنشبت بينهم خلافات تطورت إلى الاعتداء من قبل شركائه عليه، ما دفع ابنه إلى الذهاب إليه فور علمه باعتدائهم عليه، وفور وصوله إلى مكان الواقعة، قام المتهمين بالاعتداء عليه هو الآخر.

كما تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين وأقاربهم ومجموعة من أصدقائهم قاموا بالاعتداء على الأب ونجله بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية، مما أدى إلى تهشم جمجمة الشاب الضحية بحسب التقرير الطبي المبدئي.

كما تبين وجود عدة طعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسد، ما أدى إلى تعرض المجنى عليه إحالة نزيف شديد توفى على إثرها.

كما أمرت النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبالها شاب مصاب بعدة طعنات نافذة متفرقة في جسده في منطقة عين شمس، وتوفي قبل تلقيه العلاج.