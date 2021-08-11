رئيس مدينة أشمون يعلن عن إنجازات «حياة كريمة» في قطاع المياه والصرف الصحي

أكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، أن قطاع المياه والصرف الصحي من ضمن القطاعات الأساسية والمدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بهدف التدعيم الكامل للبنية التحتية بقري مركز أشمون سواء بإنشاء محطات للمياه والصرف الصحي، أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة، ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة.

وفي ضوء تلك الأعمال، وفي الوحدة المحلية بشما تم تنفيذ حوالي 3500 م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة للشوارع الفرعية، وتنفيذ حوالي 7700 م طولي للشوارع الرئيسية بنسبة تنفيذ 96%، كما تم تنفيذ حوالي 820م طولي لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية ساقية المنقدي، كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه رئيسي شمال- ساقية المنقدي، وذلك بطول 2620م تقريبا، وتم تنفيذ حوالي 2040 م طولي من مد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرية شما بنسبة تنفيذ 100%.

وجاري إزالة خزان المياه الارتوازي بمحطة مياه شما، ورفع كفاءة المبنى الإداري وسور المحطة، وأيضًا جاري رفع كفاءة محطة الصرف رقم 1 بقرية شما، وفي الوحدة المحلية بسمادون فقد تم تنفيذ حوالي 1650م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بالشوارع الفرعية بسمادون، وتنفيذ حوالي 60م بعزبة الستة، وتنفيذ حوالي 550بقرية مجريا وكفر مجاهد، كما تم حوالي 441م من مد خطوط الصرف الصحي بالشوارع الفرعية بقرية بسمادون، وفي الوحدة المحلية برملة الإنجب، حيث تم تنفيذ حوالي 1905م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية كفر الغريب، ورملة الأنجب، ولبيشه بنسبة تنفيذ 100%، كما تم تنفيذ حوالي 190م من مد خطوط الصرف الصحي بقرية رملة الأنجب.

وعلى صعيد متصل جاري مد بقرية لبيشة ووصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 65%، كما جاري إنشاء سور حول محطة رفع الصرف الصحي لقريتي الأنجب وكفر الغريب، وفي الوحدة المحلية بطهواي فقد تم تنفيذ حوالي 1528م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية طهواي وكفر الطراينة ودلهمو ، وتنفيذ حوالي 600م من مد خطوط الصرف للمناطق المحرومة بقرية كفر الطراينة، كما تم تغويص عدد 2 بئر جوفي بعمق 120م وجاري إعتماد المهمات الكهروميكانيكية للتشغيل وذلك بمحطة الحديد والمنجنيز بعزبة ثابت بطهواي ،وفي الوحدة المحلية بشنشور فقد تم الانتهاء من حفر بئر بعملية مياه براشيم ، كما تم تنفيذ حوالي 220م من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة لعدد 3 شوارع رئيسية بشنشور، وتنفيذ حوالي 2850م طول لعدد 18 شارع فرعي، كما تم تنفيذ حوالي 1700م طولي من أعمال الحفر بشبكة الانحدار بمحطة الصرف لعدد 9 شوارع رئيسية بقرية براشيم وكوم عياد.

كما تم تنفيذ حوالي 3800م لعدد51 شارع فرعي بنفس القريتين ،كما جاري تنفيذ البيارة الخاصة ببراشيم وكوم عياد وصب الخرسانات بها بنسبة تنفيذ 95%، كما جاري العمل بخط الطرد من المحطة ببراشيم إلى شنشور بنسبة تنفيذ 40%، وفي الوحدة المحلية بقورص فقد تم تنفيذ حوالي 808 م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقورص ، وتنفيذ حوالي 271م طولي بقرية أبو رقبة.

فيما تم بدء العمل في توصيل شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرية سهواج، وفي الوحدة المحلية بالبرانية فقد تم تنفيذ حوالي 350م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية البرانية، كما جاري دق مواسير أسون لعملية مياه الكوادي بنسبة تنفيذ 45%، وتم الانتهاء من دق مواسير الأسون الجديدة لرفع كفاءة عملية مياه الغنامية بنسبة تنفيذ 45%، كما تم تسليم محطة الرفع بقرية كفر منصور لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد ان تم الانتهاء من العمل بها، وفي الوحدة المحلية بسنتريس فقد تم تنفيذ حوالي 1326م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية منيل دويب، وتنفيذ حوالي 674م طولي بالشوارع الفرعية بقرية القناطرين، وتنفيذ حوالي 600م طولي بقرية كفر أبو محمود.

وأضاف “سرور” أنه تم تنفيذ حوالي 70بقرية سنتريس، كما تم البدء في أعمال رفع كفاءة محطة سنتريس الارتوازي، كما تم تنفيذ حوالي 125م من مد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرية القناطرين، وتنفيذ حوالي 800م طولي بالشوارع الرئيسية والفرعية بعزبة السلام بالقناطرين، وفي الوحدة المحلية بشطانوف فجاري أعمال الانشاء لمحطة المعالجة بشطانوف بنسبة تنفيذ 90%، وجاري تنفيذ خطوط الانحدار بكفر عون بنسبة تنفيذ 80%، وحلوصي بنسبة تنفيذ 40%، ومنيل جويدة بنسبة تنفيذ 70%.

كما تم عمل المجسات الخاصة بالصرف الصحي بقرية شعشاع وعمل المعاينة المبدئية من قبل الهيئة الهندسية لإنشاء المحطة علي مساحة 700م² ووصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 45%، كما تم تنفيذ حوالي 350م من من مد خطوط الانحدار بقرية بوهة شطانوف ، كما تم تنفيذ حوالي 1446من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بشطانوف، وفي الوحدة المحلية بسبك الأحد فقد تم تنفيذ حوالي 1930م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية سبك الأحد، وقرية محلة سبك ، وقرية شوشاي ،كفر السيد ، وكفر عطا، كما تم تنفيذ حوالي 445 م من مد خطوط الصرف الصحي لعدد5 شوارع رئيسية بقرية سبك الأحد.

وأضاف أنه تم تنفيذ حوالي 156م طولي بقرية محلة سبك ،كما تم تنفيذ أعمال حفر بئر بعملية مياه شوشاي وعملية مياه سبك الأحد بقطر 12 بوصة وبعمق 120م وتركيب مجموعة غاطسة بقدرة 75 حصان بمشتملاته طبقا للمواصفات وتم الانتهاء من أعمال الحفر وإنزال المواسير ،كما جاري أعمال التوسعة لمحطة المعالجة بأشمون حيث تم حفر عدد 4 أحواض وتم عمل صبة لحوض ترسيب نهائي بنسبة تنفيذ 20%، وفي الوحدة المحلية بجريس فقد تم تنفيذ حوالي 4056م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة لعدد 40شارع فرعي بقرية جريس. كما تنفيذ حوالي 915م طولي بقرية مؤنسة وأبو عوالي ومنشاه جريس، وتم البدء في مد خط رئيسي من عملية مياه جريس بطول 240م، ومد خط رئيسي من عملية مياه مؤنسة بطول 350م لتدعيم مناطق على جسر البحر بمؤنسة، ومد خط رئيسي من عملية مياه مؤنسة إلي منشأة جريس بطول 400م، كما جاري العمل بالمبنى الإنشائي وجاري حفر أساسات السور بمحطة الصرف بأبو عوالي بنسبة تنفيذ 57%، كما تم تركيب الكهروميكانيكا وجاري تشطيب مبني محطة منشأة جريس بنسبة تنفيذ 95%، كما جاري إنشاء بئر مياه بعملية مياه جريس ومؤنسة لرفع كفاءتهم، وفي الوحدة المحلية بطليا فقد تم تنفيذ حوالي 1170م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية طليا، وتنفيذ حوالي 1490م طولي بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الخور ، وتنفيد حوالي 200م بعزبة أبو النرش.

وفي الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة فجاري العمل بمحطة رفع وشبكة الانحدار بقرية ساقية أبو شعرة ، كما جاري العمل بمحطة رفع وشبكة الانحدار وخط الطرد بقرية سملاي، كما جاري العمل بمحطة الرفع وتم الانتهاء من خط الطرد وشبكة الانحدار بقرية شنواي ، كما جاري العمل بخطوط الانحدار ومحطة المعالجة الرئيسية بكفر الحما، كما جاري العمل بخطوط الانحدار بقرية الفرعونية وكفر الفرعونية.

وأكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة بقرى أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.